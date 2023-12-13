Олена Кравець після скандалу з державним фінансуванням оголосила про закриття свого шоу

Акторка та телеведуча Олена Кравець, яка пішла з проєктів «95 Кварталу» та будує власну кар’єру, потрапила у скандал через фінансування її шоу «Тихий вечір» на каналі «Дім». В мережі обурилися тим, що на проєкт з бюджету виділяють мільйони гривень під час війни.

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Олена відреагувала на закиди в мережі та пояснила, що в минулому році на створення програми було витрачено 27,5 млн грн, а не 32,8 млн грн, як планувалося на початку року. На наступний рік фінансування не передбачено. Тож ж шоу не буде виходити.

«Я особисто теж хочу внести ясність, аби зупинити поширення наклепу та брехні. Кошти, про які йдеться, були виділені на знімання програми ще на початку 2023-го року. Через те, що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною», — пояснила Кравець в інстаграм.

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Вона додала, що ці кошти витрачалися саме на створення шоу, обличчям якого вона є, отримує зарплатню та сплачує податки.

«Я не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу. Вся команда „Тихого вечора“, а це велика кількість людей, робить свій внесок у інформаційну війну. За цей рік у нас в гостях були військові, волонтери, культурні діячі, політики, герої цієї війни- всі, хто зараз стоїть на варті життя країни та кожного з нас», — пише Олена.

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Також на скандал відреагував канал «Дім». В офіційній заяві йдеться про те, що «кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі».

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Проте канал підтвердив, що шоу припиняє свою роботу, тому нових випусків 2024 року не буде.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна під час інтерв’ю дорікнула Анні Трінчер за дорогий подарунок під час війни від чоловіка. У відповідь Олександр Волошин назвав ведучу лицеміркою, вказавши на вартість її прикрас під час запису.

Фото: instagram.com/lennykravets

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