«Дуже бісять ці правильні люди»: Волошин звинуватив Єфросиніну в лицемірстві після інтерв’ю з Трінчер

Колишній чоловік Анни Трінчер блогер Олександр Волошин гнівно відреагував на її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Точніше на те, що ведуча дорікнула гості тим, що вона хизувалася коштовним подарунком під час війни — дорогим авто Porsche, в той час, як людям не вистачає коштів на ліки.

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«Дивні були відчуття, що ви наче з космосу. Тут у нас сирени, все вибухає… І тут Porsche. Це не заборонено, ви заробляєте. Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, у яких немає що їсти. Таких людей дуже багато. Немає знеболювальних у лікарнях, Аню! Знеболювальних немає у людей, яким наживо повідрізали кінцівки. Діти сплять у підвалах. Таке зараз життя», — звернулася Марія до Анни.

Олександр каже, що автомобіль дійсно подарував дружині, але при цьому не забуваючи робити великі донати для ЗСУ та купуючи машини для захисників. А саму Марію він звинуватив у лицемірстві. Він помітив, що під час інтервю вона була в коштовних прикрасах, вартість яких може дорівнювати дорогому авто.

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«Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз перебуває на фронті чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень і браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо в тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства», — висловився Волошин в інстаграм.

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Він додав, що вони з Анною чесно заробили свої гроші і мають право транслювати своє життя таким, як воно є, і що його «бісять правильні люди, які правильними є тільки на публіці».

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про розлучення трохи більше ніж через рік після весілля.

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Фото: instagram.com/annatrincher_official

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