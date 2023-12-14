Гіларі Дафф вагітна четвертою дитиною

Метью Кома і Гіларі Дафф, яка назвала путіна жалюгідним, відвідали вечірку з нагоди вручення премії «Оскар» 2023 за версією Vanity Fair. Акторка повідомила, що вони з чоловіком чекають на третю спільну дитину — і четверту дитину Гіларі загалом — у наймиліший (і найсвятковіший!) спосіб.

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Зірка серіалу «Як я зустріла вашого батька» оголосила цю новину, опублікувавши милий пост в Instagram, який одночасно став і розповіддю про вагітність, і різдвяною листівкою її сім'ї на 2023 рік. На першому слайді Дафф показала своїм 26,8 мільйонам підписників листівку, на якій вся сім'я позує в піжамах, дивлячись у камеру.

У той час як Гіларі в рожевій піжамі зі здивованим виразом обличчя обіймала свій круглий животик, решта членів її сім'ї — доньки Бенкс і Мей, а також син Лука, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Майком Комрі, — кидали в камеру погляди, які кумедно доповнювали послання на листівці: «Ось вам і тихі ночі».

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Дафф також показала зворотний бік листівки, на якому були окремі фотографії її трьох дітей, а також повідомлення, що підтверджувало її вагітність.

Хоча Метью та Гіларі познайомилися у 2013 році, вони почали зустрічатися лише у 2017 році — за рік до того, як у 2018 році народилася їхня старша донька Бенкс. Офіційно зв'язавши себе узами шлюбу у 2019 році, пара народила свою другу доньку Мей у 2021 році.

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Раніше повідомлялося, що зірки Голлівуду Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс стали батьками вчетверте.

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