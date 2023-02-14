Зірки Голлівуду Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс стали батьками вчетверте. Офіційно про народження малюка подружжя поки не оголосило, проте 35-річна актриса, відома за серіалом «Пліткарка», розмістила в Instagram фотографію, на якій позує разом із чоловіком та свекрухою Теммі Рейнольдс. При цьому Блейк уже без «вагітного живота».

«Puppy Bowl Sunday 2023. Була зайнята», — підписала Лайвлі знімок. Будь-який американець зрозуміє, що сім'я зібралася разом на перегляд фінального матчу Національної футбольної ліги Super Bowl. До речі, цього разу на полі зійшлися «Канзас-Сіті Чіфс» та «Філадельфія Іглз». «Вожді» перемогли «Орлів» з рахунком 38:35.

Ну, а фраза «була зайнята» означає, що Блейк було не до підготовки до перегляду футболу.

Хто народився у Блейк та Раяна, не відомо. Шанувальники пари, а їхні сотні тисяч у всьому світі, гадають, дівчинка чи хлопчик. У подружжя вже є три дочки: восьмирічна Джеймс, шестирічна Інез та трирічна Бетті.

Про четверту вагітність Лайвлі стало відомо у вересні 2022 року. Тоді актриса з'явилася на заході 10th Annual Forbes Power Women's Summit у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку в золотій мінісукні, яка підкреслила живіт, що округлився.

Раніше Рейнольдс прокоментував чергову вагітність дружини такими словами: «Це буде безумство! Ми дуже схвильовані. Я навіть ще не знаю, хлопчик це чи дівчинка. Тож подивимося». А потім додав, що хоче знову дівчинку, бо вже звик виховувати дочок. Втім, Раян жартівник відомий, і що в нього насправді на думці, знає лише він.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс познайомилися у 2010 році на зйомках фільму «Зелений ліхтар». Через рік стало відомо про їхній роман. У 2012 році пара зіграла весілля.

Нагадаємо, знаменита співачка Ріанна, яка у травні минулого року народила первістка, під час шоу оголосила, що знову стане мамою.

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