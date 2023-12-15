Зустрітять кохання у новорічну ніч: у чотирьох знаків зодіаку вже скоро відбудуться зміни в особистому житті

Астрологи стверджують, що на новорічні свята доля особливо посміхатиметься трьом знакам зодіаку, а на чотирьох представників зодіакального кола у новорічну ніч очікує романтичний сюрприз.

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Риби

Представники водної стихії останнім часом поставили особисте життя на стоп, проте доля знайде вас сама вже незабаром, у цьому впевнені експерти. Ви одразу зрозумієте, що зустріли «свою» людину. Швидше за все, ви отримаєте раптове повідомлення або відбудеться випадкова зустріч у компанії спільних друзів. Не відмовляйтеся від запрошень у новорічну ніч, можливо це буде найзнаковіший момент цього року, радить ukr.media.

Близнята

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Ще один зайнятий знак цього року, який витрачав не так багато сил на пошуки другої половинки. Що ж, Всесвіт готовий буквально кинути у вас людину, з якою ви з великою ймовірністю проведете весь наступний рік. Ваша половинка чекає на вас серед близьких знайомих, причому ви навіть не здогадувалися, що ця людина у вас закохана. Будьте уважнішими до приятелів, які виявлятимуть до вас особливий інтерес у новорічні свята — це не просто так.

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Лев

Яскравий та іноді зухвалий Лев цієї новорічної ночі буде, як то кажуть, на коні — вас привітають люди, про яких ви навіть не пам'ятаєте, що вже говорити про друзів, які навперебій запрошуватимуть вас на вечірки. Астролог рекомендує добре подумати і піти туди, куди вам підкаже інтуїція, адже тут вас чекатиме особлива людина. Зірки приготували сюрприз для серця.

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Козеріг

Козеріжки не з тих, хто кидається в любовний вир із головою, варто іншій людині проявити інтерес, але астрологи радять у ці свята трохи розслабитися і дозволити собі більше спілкування. Людина, яку приготувала вам доля, може бути зовсім поруч, просто дайте їй шанс. Початок 2024 року на вашому, романтичному боці.

Нагадаємо, що на Раків, Левів та Скорпіонів вже з 15 грудня очікують зміни у житті.

Фото Pixabay

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