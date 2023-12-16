Третя субота місяця, 16 грудня, обіцяє представникам багатьох знаків зодіаку повноту сил і натхнення, запевняють астрологи.

Сьогодні варто приділити час приємним заняттям, фізичним тренуванням та турботі про себе, радять астрологи. Але у всьому потрібно дотримуватись міри та обережності.

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Астрологиня Анжела Перл також радить почати день з доброї посмішки.

Таку посмішку може викликати, наприклад, радість від повідомлення глави сімейства про те, що він отримав зарплату, і зимові свята обіцяють бути веселими.

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Але якщо татко поки що тільки загадково мовчить, то можна зробити невелику гімнастику — як це робить зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук з подругами.

Або просто помріяти про те, як родиною розважитись ввечері.

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Якщо повернутись до деталей гороскопу, то Анжела Перл впевнена, що 16 грудня стане яскравим та насиченим днем. Він принесе безліч приємних сюрпризів, здатних підняти настрій та вплинути на перебіг подій.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Вам 16 грудня принесе безліч приємних сюрпризів, здатних підняти настрій та вплинути на перебіг подій. Тим, хто готовий плисти за течією та ухвалити зміни, буде легше. Однак тим, хто звик контролювати всі аспекти життя, доведеться подолати розчарування. В цілому перша половина дня обіцяє складнощі, які потребують врівноваженості та спокою. Можливість відвідування світського заходу відкриває шанс на цікаві знайомства та отримання корисної інформації. Вечір сприятливий для спілкування із близькими.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

На Тельців чекає цікавий і спокійний день, повний важливих справ та можливості вивчення чогось нового. Грошові надходження та приємні сюрпризи у другій половині дня будуть на порядку денному. Ранок віщує важливі ділові розмови, які краще проводяться в неформальній обстановці. За потреби можна розраховувати на підтримку близьких. Планування відпочинку на природі чи короткої поїздки буде корисним.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам доведеться пройти складний початок дня, що вимагає розбірливості у спілкуванні. Проте вечір обіцяє позитивні зміни і з'явиться можливість обговорити важливі питання. Вдалі ділові переговори відкривають можливість виявити свої таланти. Вечір рекомендується приділити улюбленим заняттям для задоволення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам доведеться розпочати день із труднощів у спілкуванні, але гороскоп радить виявити стриманість та терпіння. Друга половина дня приносить вдалі збіги та цікаві ідеї, готові втілитись у життя. Водночас вирішення важливих питань потребує нестандартного підходу. Взаємодія з колегами може ускладнитися, потрібний професійний самоконтроль. Позитивні новини від родичів можуть підняти настрій. Вечір потребує уваги здоров'ю.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Сьогоднішній день вимагає від Львова особливої стриманості. У справах належить зіткнутися з кількома викликами, які спокушають одночасно взятися за все і не довести жодної справи до кінця. Гороскоп застерігає від хибних сподівань на зовнішню допомогу — важливо покладатися лише з власні сили. Можливі несподівані зізнання та знаки уваги з боку протилежної статі. Важливо покладатися на знання і досвід, вирішуючи важливі питання.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Настрій Дів коливатиметься, і цього дня їх легко вивести з рівноваги. Дрібнякові проблеми можуть викликати серйозні роздратування. Гороскоп радить Дівам не брати все близько до серця. Спілкування із оптимістичними людьми допоможе зберегти баланс. Домашні клопоти вимагають уваги, а увага старшому поколінню може бути особливо важливою. Вечір може принести як знаки уваги, і сімейні розбіжності.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів день обіцяє складнощі у спілкуванні з різними особами. Неприємні моменти будуть неминучими, і найвдаліші рішення можуть прийти лише через власні зусилля. Проте, самоконтроль допоможе знайти правильне рішення. Можливість вирішення фінансових питань піднімає настрій. Вечір підходить для романтичних побачень та приємних прогулянок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів день сприятливий у сфері праці. Можливість брати участь у проєктах з колегами, ділові відносини, які переходять у дружбу, а можливо, і романтику — все це надає нові перспективи. Гороскоп радить активно скористатися цим часом, щоб розкрити нові можливості та знайти вирішення складних завдань. Можливі несподівані пропозиції, але потрібне ретельне обмірковування. Розбіжності із близькими можливі. Вечір надає шанс на романтичні побачення та затишні прогулянки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Гороскоп застерігає Стрільців від імпульсних дій цього дня. Складнощі можуть виникнути через неквапливий роздум над наслідками. Помилки, скоєні під тиском моменту, вимагатимуть додаткових зусиль для виправлення. Однак у другій половині дня вдалі збіги можуть стати приємним сюрпризом. На роботі, можливо, доведеться долати труднощі. Навколишні можуть відволікати, але варто виявити обережність у фінансових питаннях. Романтичні перспективи та несподівані сюрпризи не виключені.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козорогів день виглядає сприятливим. Позитивні спілкування з оточенням призведуть до позитивних змін у їхній репутації. В особистому житті можливі приємні зміни, а романтичні зустрічі піднімуть настрій. Втім, не варто сприймати неприємності близько до серця. Це сприятливий період для навчання та поглиблення знань. Фінансова обережність важлива, а вечір підходить для власних інтересів та повноцінного відпочинку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

На початку дня Водолії можуть розраховувати на вдалі збіги та отримання корисної інформації. Вирішення рутинних завдань буде легким. Однак друга половина дня надасть нові труднощі, які потребують уважних рішень. Інтуїція стане надійним радником у ухваленні рішень. Вдалі поїздки приносять нові враження. Участь у світському заході може збагатити знання. Вечірній відпочинок у сімейному колі дозволяє поділитись враженнями.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Загалом день несе Рибам не так багато проблем. Важливо активно діяти та приймати рішення, а не очікувати, що все влаштується само собою. Здатність швидко приймати рішення буде ключовою. Напружені ситуації можливі, але Риби, які вміють тримати себе в руках, уникнуть конфліктів та розбіжностей. Також важливо уникати знервованості, щоб уникнути проблем у подальших діях. Період сприятливий для влаштування порядку в роботі та вдома. Ситуації особистого характеру можуть викликати розчарування, але терпіння та вміння поступатися допоможуть урегулювати все. Вечір проведіть із друзями для позитивної атмосфери.

Щодо погоди: вона сьогодні буде морозною у деяких областях. Проте у більшості регіонів без істотних опадів, повідомили фахівці Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні без опадів. Лише у північних областях вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно західний зі швидкістю 5−10 м/с. Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, а в Криму до +5. Вночі буде -2 -7 градусів, а в Сумській області до -12. У Карпатах вдень очікується до -6, а вночі до -8 -13 градусів.

В Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5−10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -3 до -5.

Варто зазначити, що до Різдва залишається трохи більше ніж тиждень, але у трьох знаків зодіаку з'явилася ще одна причина чекати зимові свята з нетерпінням, адже воно принесе їм щастя, романтику та кохання.

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