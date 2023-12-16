Немає нічого надзвичайного: речник ТЦК пояснив, чому повістки почали вручати у спортзалах

Скандальні «рейди по спортзалах» та оздоровчих комплексах представників ТЦК викликали у суспільстві хвилю нарікань, але вони є цілком законними.

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Про це у коментарі зазначив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, пише «Телеграф».

Він також додав, що ТЦК виконують свій обовʼязок, а люди бачать в цьому негатив.

«ТЦК та СП Полтави вже не вперше здійснює заходи оповіщення у тренажерних і спортивних залах міста. І тут нема нічого надзвичайного, адже це громадське місце, а в громадських місцях ми роздаємо повістки ще з минулого року, коли зрозуміли, що адресне оповіщення не дає потрібного результату. Від самого 24 лютого 2022 року ТЦК та СП максимально працюють у напрямі мобілізації, тож „посилити“ ми її фізично не можемо», — зауважив він.

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Проте Істомін також додав, що спочатку працювали з добровольцями, резервістами, які самі рвалися захищати країну, але й тоді робота ця велася буквально цілодобово.

«Потім запал людей зник, і ми почали проводити адресні оповіщення військовозобов’язаних громадян, щоб вони з’явилися для уточнення своїх військово-облікових даних. Це основний спосіб оповіщення. Тобто вже торік ми ходили по квартирах», — розповів полковник.

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Також з минулого року представники ТЦК вручають повістки на блокпостах й у громадських місцях.

«Це було викликано тим, що значна кількість внутрішньо переміщених осіб не прибували до ТЦК та СП для постановки на військовий облік, а жителі регіону не повідомляли про зміну свого місця проживання у 7-денний строк, як того вимагають правила військового обліку», — зауважив майор Істомін й ще раз додав, що спортивні та тренажерні зали — це також громадські місця.

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Хоча громадяни доволі часто обурювалися, що ТЦК не ставлять на облік внутрішньо переміщених осіб, але повістки на вулиці їм також не подобаються. Але це чи не єдиний дієвий спосіб оповістити громадян, домашньої адреси яких у ТЦК немає, про необхідність прибути до на оновлення даних.

«Те ж саме зі спортзалами. Скільки ми бачили повідомлень, що там здорові чоловіки, а ТЦК туди не заходять. Навіть корупційні схеми викривали. Але коли ми виконуємо свої обов’язки, чомусь знову суспільство вбачає в цьому негатив. „Рейди“, „облави“, „увірвалися“, „штурми не вщухають“, „зіпсували свято“, „посилюють мобілізацію“… І обов’язково „ТЦК“ у заголовку, очевидно, щоб налякати громадян і привернути увагу до статті», — розповідає представник військкомату.

Разом з тим військовий експерт Роман Світан вважає, що справа не в кількості бійців, а в якості їхньої підготовки. На його думку, навіть в умовах війни, Україні необхідно створювати професійну армію.

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