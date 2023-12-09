Вигнали відвідувачів із саун, погрожували жінкам автоматами: на Закарпатті скандал після «облави» військових у оздоровчому комплексі (відео)

У Закарпатті, де співробітники ТЦК та СП зосередили увагу на спортзалах і фітнес-центрах, скандалом завершився рейд у місцевий оздоровчий комплекс.

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На сторінці «Термальні води Косино» виклали відео, заявивши, що «невідомі особи у балаклавах та у військовій формі з автоматами» увірвались на територію комплексу, «погрожували автоматами жінкам — працівницям комплексу» та «під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку».

Адміністрація комплексу також повідомляє про «застосування фізичної сили до директора» та «нанесення тілесних ушкоджень адвокату комплексу, який здійснював відеофіксацію цього беззаконня». Також зазначається, що «події відбувались за мовчазної згоди трьох патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів під керівництвом заступника начальника відділу превенції поліції міста Ужгорода».

«Жодних повісток так званим „мажорам“, на яких сьогодні оголошено полювання, вручено не було, оскільки і самих „мажорів“ не було, а лише перелякані жінки, діти та особи похилого віку, що проходили оздоровлення в комплексі. При цьому, без жодних пояснень та без вручення повісток озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні.

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Відповідні заяви було скеровано в поліцію, СБУ, ДБР.

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Нагадаємо, що днями, коментуючи рейди співробітників ТЦК та СП у спортзали, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що мобілізація буде складною, але необхідною.

«Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається», — цитує Подоляка «24 канал».

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Нагадаємо, що рішення щодо пошуку ухилянтів у розважальних закладах ухвалила й влада Харківщини.

Фото — скріншот

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