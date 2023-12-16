37.12 / 37.64 40.40 / 41.11
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Гроші до свят зайвими не бувають: кому фінансовий гороскоп обіцяє прибуток на тижні з 18 до 24 грудня

14:15 16 грудня 2023
Гроші

Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що посмішка зранку настроює людей на успіх протягом дня і на фінансові прибутки.

З такою думкою згодні інші фахівці, а також попереджають: представникам деяких знаків Зодіаку посмішка буде просто необхідною на новому тижні, адже зірки обіцяють їм грошові надходження, пише ТСН.

Овен

Ділові переговори, навіть якщо партнери займуть непримиренну позицію, варто проводити у спокійному режимі, без категоричних висловлювань. Інакше досягти домовленості — зокрема й фінансової — не вдасться.

РЕКЛАМА

Телець

Чим активніше і продуктивніше ви будете працювати, тим більше вдасться заробити, отже зараз потрібно впоратися з природними лінощами та ударно попрацювати — до свята гроші зайвими не стануть.

РЕКЛАМА

Близнюки

Вирішуючи фінансові питання, постарайтеся керуватися не розрахунком і міркуванням розуму, а підказками внутрішнього голосу. Зараз тільки він допоможе обрати єдиний вірний спосіб добре заробити.

РЕКЛАМА

Рак

Ваше фінансове становище наступного тижня буде на диво стабільним, тому у свята можна ні в чому не відмовляти ні собі, ні близьким. А ось тим, хто ще не запасся подарунками, треба поквапитися.

Лев

Успішними стануть дрібні фінансові угоди та договори, до того ж чим незначнішим виявиться їхній масштаб, тим більше в результаті вдасться заробити — вони будуть вигіднішими, ніж великі проєкти.

Діва

Не можна нічого позичати — і це стосується не тільки грошей, а й особистих речей. В іншому разі можна перекрити грошовий потік, що йде з небес.

Терези

У будь-яких діях фінансового характеру представникам знака необхідно виявити впевненість — якщо вони за звичкою коливатимуться з боку на бік, їхній дохід залишить бажати кращого.

Скорпіон

Успіх супроводжуватиме представників знака у вирішенні всіх фінансових питань, тому не тільки можна, а й потрібно ставати до реалізації максимально перспективних у грошовому сенсі проєктів.

Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на успіх у будь-яких питаннях, що стосуються нерухомості: їм вдасться максимально вигідно здати або продати старе або, навпаки, зняти або придбати нове житло.

Козоріг

Час сприятливий для підписання договорів, розрахованих на тривалу перспективу: на миттєву вигоду від них розраховувати не доводиться, але згодом вони принесуть солідний прибуток

Водолій

Ухвалюючи рішення щодо фінансової ситуації, що склалася, необхідно звертати увагу на знаки, які у великій кількості надсилатиме Всесвіт — це допоможе зробити правильний крок.

Риби

Досягти успіху у професійному — і фінансовому — сенсі допоможуть старі зв'язки: зіткнувшись із труднощами на цьому шляху, має сенс звернутися за допомогою до тих своїх знайомих, яким до снаги її надати.

Раніше ж астрологи розповіли, які чотири знаки зодіаку отримають несподіваний прибуток у грудні-2023.

213

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зима, конкурс

Овнам — приємні сюрпризи, а Терезам — романтичні побачення: що обіцяють зірки, Анжела Перл та погода 16 грудня

унітаз та сіль

Секрет сантехніка: чому варто насипати сіль в унітаз

Гороскоп

Вдалий вікенд: для п'яти знаків зодіаку зірки приготували сюрприз на 16−17 грудня

Іржа на унітазі

Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту