Гроші до свят зайвими не бувають: кому фінансовий гороскоп обіцяє прибуток на тижні з 18 до 24 грудня

Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що посмішка зранку настроює людей на успіх протягом дня і на фінансові прибутки.

З такою думкою згодні інші фахівці, а також попереджають: представникам деяких знаків Зодіаку посмішка буде просто необхідною на новому тижні, адже зірки обіцяють їм грошові надходження, пише ТСН.

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Овен

Ділові переговори, навіть якщо партнери займуть непримиренну позицію, варто проводити у спокійному режимі, без категоричних висловлювань. Інакше досягти домовленості — зокрема й фінансової — не вдасться.

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Телець

Чим активніше і продуктивніше ви будете працювати, тим більше вдасться заробити, отже зараз потрібно впоратися з природними лінощами та ударно попрацювати — до свята гроші зайвими не стануть.

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Близнюки

Вирішуючи фінансові питання, постарайтеся керуватися не розрахунком і міркуванням розуму, а підказками внутрішнього голосу. Зараз тільки він допоможе обрати єдиний вірний спосіб добре заробити.

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Рак

Ваше фінансове становище наступного тижня буде на диво стабільним, тому у свята можна ні в чому не відмовляти ні собі, ні близьким. А ось тим, хто ще не запасся подарунками, треба поквапитися.

Лев

Успішними стануть дрібні фінансові угоди та договори, до того ж чим незначнішим виявиться їхній масштаб, тим більше в результаті вдасться заробити — вони будуть вигіднішими, ніж великі проєкти.

Діва

Не можна нічого позичати — і це стосується не тільки грошей, а й особистих речей. В іншому разі можна перекрити грошовий потік, що йде з небес.

Терези

У будь-яких діях фінансового характеру представникам знака необхідно виявити впевненість — якщо вони за звичкою коливатимуться з боку на бік, їхній дохід залишить бажати кращого.

Скорпіон

Успіх супроводжуватиме представників знака у вирішенні всіх фінансових питань, тому не тільки можна, а й потрібно ставати до реалізації максимально перспективних у грошовому сенсі проєктів.

Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на успіх у будь-яких питаннях, що стосуються нерухомості: їм вдасться максимально вигідно здати або продати старе або, навпаки, зняти або придбати нове житло.

Козоріг

Час сприятливий для підписання договорів, розрахованих на тривалу перспективу: на миттєву вигоду від них розраховувати не доводиться, але згодом вони принесуть солідний прибуток

Водолій

Ухвалюючи рішення щодо фінансової ситуації, що склалася, необхідно звертати увагу на знаки, які у великій кількості надсилатиме Всесвіт — це допоможе зробити правильний крок.

Риби

Досягти успіху у професійному — і фінансовому — сенсі допоможуть старі зв'язки: зіткнувшись із труднощами на цьому шляху, має сенс звернутися за допомогою до тих своїх знайомих, яким до снаги її надати.

Раніше ж астрологи розповіли, які чотири знаки зодіаку отримають несподіваний прибуток у грудні-2023.

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