Гроші до свят зайвими не бувають: кому фінансовий гороскоп обіцяє прибуток на тижні з 18 до 24 грудня
Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що посмішка зранку настроює людей на успіх протягом дня і на фінансові прибутки.
З такою думкою згодні інші фахівці, а також попереджають: представникам деяких знаків Зодіаку посмішка буде просто необхідною на новому тижні, адже зірки обіцяють їм грошові надходження, пише ТСН.
Овен
Ділові переговори, навіть якщо партнери займуть непримиренну позицію, варто проводити у спокійному режимі, без категоричних висловлювань. Інакше досягти домовленості — зокрема й фінансової — не вдасться.
Телець
Чим активніше і продуктивніше ви будете працювати, тим більше вдасться заробити, отже зараз потрібно впоратися з природними лінощами та ударно попрацювати — до свята гроші зайвими не стануть.
Близнюки
Вирішуючи фінансові питання, постарайтеся керуватися не розрахунком і міркуванням розуму, а підказками внутрішнього голосу. Зараз тільки він допоможе обрати єдиний вірний спосіб добре заробити.
Рак
Ваше фінансове становище наступного тижня буде на диво стабільним, тому у свята можна ні в чому не відмовляти ні собі, ні близьким. А ось тим, хто ще не запасся подарунками, треба поквапитися.
Лев
Успішними стануть дрібні фінансові угоди та договори, до того ж чим незначнішим виявиться їхній масштаб, тим більше в результаті вдасться заробити — вони будуть вигіднішими, ніж великі проєкти.
Діва
Не можна нічого позичати — і це стосується не тільки грошей, а й особистих речей. В іншому разі можна перекрити грошовий потік, що йде з небес.
Терези
У будь-яких діях фінансового характеру представникам знака необхідно виявити впевненість — якщо вони за звичкою коливатимуться з боку на бік, їхній дохід залишить бажати кращого.
Скорпіон
Успіх супроводжуватиме представників знака у вирішенні всіх фінансових питань, тому не тільки можна, а й потрібно ставати до реалізації максимально перспективних у грошовому сенсі проєктів.
Стрілець
Стрільці можуть розраховувати на успіх у будь-яких питаннях, що стосуються нерухомості: їм вдасться максимально вигідно здати або продати старе або, навпаки, зняти або придбати нове житло.
Козоріг
Час сприятливий для підписання договорів, розрахованих на тривалу перспективу: на миттєву вигоду від них розраховувати не доводиться, але згодом вони принесуть солідний прибуток
Водолій
Ухвалюючи рішення щодо фінансової ситуації, що склалася, необхідно звертати увагу на знаки, які у великій кількості надсилатиме Всесвіт — це допоможе зробити правильний крок.
Риби
Досягти успіху у професійному — і фінансовому — сенсі допоможуть старі зв'язки: зіткнувшись із труднощами на цьому шляху, має сенс звернутися за допомогою до тих своїх знайомих, яким до снаги її надати.
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