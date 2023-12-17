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Суспільство та люди

Збій у «Київстару»: які сервіси компанії поки що недоступні і коли абонентам чекати компенсації

15:46 17 грудня 2023
Київстар

У телекомунікаційній компанії «Київстар», яка нещодавно зазнала потужної хакерської атаки, заявили про відновлення віртуальних приватних мереж (VPN), та початок відновлення машино-машинної взаємодії (M2M) для бізнесу. Планується якнайшвидше відновити роботу SMS. Про це повідомила речниця «Київстару» Ірина Леліченко, інформує «Економічна правда».

Так, станом на 17 грудня 2023 року відновлено наступні послуги:

• голосовий звʼязок (включно з роумінгом);
• мобільний інтернет (певний час може працювати із заниженою швидкістю);
• домашній інтернет (не у повному обсязі);
• VPN.

Планується також якнайшвидше включення послуги SMS та відновлення способу взаємодії між пристроями M2M, який часто використовують для безпеки у бізнесі, у автомобілях, у сфері охорони здоровʼя.

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Компанія також інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

«У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають складнощі із доступом до „Домашнього Інтернету“. Це тимчасово. Ми залучили увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше», — йдетья у повідомленні компанії у Facebook.

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Як писали «ФАКТИ», раніше кіберфахівці порекомендували змінити паролі до облікових записів, де використовувася номер мобільного телефону «Київстар» в якості логіну. Окрім цього бажано встановити двохфакторну аутентифікацію на всіх сервісах, де тільки можливо.

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