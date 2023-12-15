Перезавантажте телефон: мобільний інтернет від «Київстару», що «впав», нарешті почав працювати

Після глобального збою у роботі оператора «Київстар» через атаку хакерів, розпочалося відновлення послуг мобільної передачі даних.

У компанії повідомляють, що зараз працюють понад 90% базових станцій мобільної зв'язку на підконтрольній Україні території.

РЕКЛАМА

На сьогоднішній день абонентам відновили доступ до голосової зв'язку та домашнього інтернету.



«Першою областю, де ми відновили мобільний інтернет, стала Івано-Франківська. Щоб уникнути перевантаження мережі, ми поступово відновлюємо інші послуги та стабілізуємо роботу. Тому в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв'язку, їх усувають», — зазначають у «Київстарі» та нагадують, що треба робити, якщо SIM-картка абонента не реєструється в мережі:

перезавантажити телефон;

знайти оператора вручну після перезавантаження телефону;

увімкнути та вимкнути «авіарежим».

Нагадаємо, що відповідальність за атаку на оператора взяли на собі російські хакери, які співпрацюють із російською розвідкою. Вони заявили про «знищення 4 тисяч серверів», але у компанії це спростували.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки «Київстару»

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook та Instagram