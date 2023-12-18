Не тільки алмази: ЄС ввів 12-й пакет санкцій проти росії

В понеділок, 18 грудня, Європейський Союз ввів в дію 12-й пакет санкцій проти росії. Про це йдеться на сайті ЄС.

До нового пакету увійшли такі обмеження:

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Російські алмази. Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з рф. Ця заборона поширюється на алмази походженням з росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

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Імпортно-експортний контроль та обмеження. До санкційного списку додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс росії у війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію росії.

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Обмеження ціни на нафту. Буде запроваджено жорсткіші правила впровадження обмеження цін на нафту. Також посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють оманливі дії, такі як переміщення з судна на судно.

Рада вирішила запровадити правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж та експорт більш прозорими. Мова зокрема про вживані транспортні засоби, які можуть бути використані для ухилення від заборони на імпорт російської сирої чи нафтопродуктів і обмеження цін G7.

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Залізо та сталь. Швейцарія приєдналась до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з росії.

Індивідуальні списки. Окрім економічних санкцій, Рада вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб, у тому числі з третіх країн.

Заборона на використання програмного забезпечення.

У 12-му пакеті санкцій ЄС також є послаблення щодо ввезення машин з рф. Дозволено в'їзд до ЄС автомобілів, які мають дипломатичний реєстраційний знак.

А також дозволено ввезення автомобілів з рф громадянами ЄС, якщо вони не призначені для продажу та використовуються виключно в особистих цілях.

11-й пакет антиросійських санкцій посли Європейського союзу погодили у червні 2023 року.

Зазначимо, що Австрія деякий час блокувала ці санкції проти рф. Зокрема, 12 грудня посли Європейського союзу не змогли погодити новий пакет санкцій проти росії. Відень вимагав від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International з переліку міжнародних спонсорів війни.

Після вторгнення росії в Україну банк не продав свої активи в рф й продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Нагадаємо, на думку експерта Сергія Фурси, у протистоянні з Заходом росія вже напружилась на повну. І варто Заходу трошки підняти рівень фінансових витрат на війну, як рф вже не буде чим відповісти.

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