В ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

В середу, 21 червня, посли Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти росії.

Про це йдеться у Twiiter на сторінці Шведського головування в Раді ЄС.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023

«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти рф.

«Це завдасть ще одного удару по військовій машині путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль», — йдеться у заяві.

Вона додала, що інструмент ЄС проти обходу не дасть змоги росії отримати підсанкційні товари.

Нагадаємо, що від самого початку вторгнення рф в Україну Європейський союз запровадив вже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають кремлю вести загарбницьку війну проти України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу вже чинних торгових обмежень росії.

«Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом, і його використовуватимуть обережно», — сказала вона.

Раніше Politico повідомляло, що Угорщина та Греція блокували 11-й пакет санкцій ЄС проти росії. Вони вимагають скоротити в ньому список підсанкційних компаній, так званих «спонсорів війни».

В Україні також діють антиросійські санкції. На початку червня президент України Володимир Зеленський розширив перелік обмежень проти росії та пов'язаних з нею людей. До санкційного списку, зокрема, потрапили 178 фізичних осіб.

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