36.72 / 37.33 40.16 / 40.90
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії

17:36 21 червня 2023
санкції

В середу, 21 червня, посли Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти росії.

Про це йдеться у Twiiter на сторінці Шведського головування в Раді ЄС.

«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти рф.

«Це завдасть ще одного удару по військовій машині путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль», — йдеться у заяві.

Вона додала, що інструмент ЄС проти обходу не дасть змоги росії отримати підсанкційні товари.

Нагадаємо, що від самого початку вторгнення рф в Україну Європейський союз запровадив вже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають кремлю вести загарбницьку війну проти України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу вже чинних торгових обмежень росії.

«Якщо ми побачимо, що товари йдуть з Євросоюзу до третіх країн, а потім потрапляють до росії, ми могли б запропонувати країнам-членам санкціонувати експорт цих товарів. Цей інструмент буде останнім засобом, і його використовуватимуть обережно», — сказала вона.

Раніше Politico повідомляло, що Угорщина та Греція блокували 11-й пакет санкцій ЄС проти росії. Вони вимагають скоротити в ньому список підсанкційних компаній, так званих «спонсорів війни».

В Україні також діють антиросійські санкції. На початку червня президент України Володимир Зеленський розширив перелік обмежень проти росії та пов'язаних з нею людей. До санкційного списку, зокрема, потрапили 178 фізичних осіб.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Один з останніх концертів Пугачової на батьківщині

«Спустилася з небес»: Алла Пугачова знайшла блискучий вихід, коли їй під ноги ледь не впав німецький журналіст

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Доброзичливий песик

Ракам — успіх у справах, Водоліям — вдалі плани, Терезам — романтичні знайомства: гороскоп на день Доброзичливого Собаки 21 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту