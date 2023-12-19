Буде сидіти: скандально відомому ексміністру Гримчаку не «скостили» термін

Вищий антикорупційний суд залишив без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 грудня.

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«Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишнього міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — повідомила прокуратура.

Рішення апеляційної інстанції набуло чинності з моменту проголошення, але його можна оскаржити в касаційному порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

ВАКС 23 лютого 2022 року визнав Юрія Гримчака винним у шахрайстві та «підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище».

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Гримчака було затримано 15 серпня 2019 року в магазині в центрі Києва.

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