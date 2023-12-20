Майже 900 окупантів, 16 танків та 23 бронемашини: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

В ніч на 20 грудня російський ворог атакував Україну з повітря. Сили ППО збили 18 «шахедів» з 19 запущених.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки росіян поблизу Синьківки Харківської області. На Лиманському відбито 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

Українські воїни також відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

В районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області відбито 13 атак противника.

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На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Під час одного з боїв рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 79 ОДШБр «PERUN GROUP» провела чергову ліквідацію росіян з неба.

Втрати ворога:

«Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ „Днепр“, де командувачем є генерал Теплінський», — йдеться у повідомленні.

На думку військових експертів, операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, які проводять Сили оборони, на сьогодні це єдиний перспективний напрямок фронту з усіх. На Донбасі та Харківщині ЗСУ перейшли до оборонних дій.

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