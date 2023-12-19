ЗСУ перейшли до оборони: експерт назвав «єдиний перспективний напрямок» для атак

Поки ворог намагається тиснути на ЗСУ на Донбасі на під Харковом, Сили оборони України проводять дуже вдалі військові операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. І, ймовірно, на сьогодні це єдиний перспективний напрямок фронту з усіх. Таку думку в інтерв’ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Роман Світан.

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«З усіх варіантів, які ми маємо, крім оборонних, це найбільш оптимальний варіант для наступу. Але якщо ж ми повністю переходитимемо в оборону, тоді треба тримати правий берег, тут питань немає», — пояснив він.

За його словами, саме через побоювання штурмових дій ЗСУ на Херсонщині у напрямку Криму загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тож розробляти плацдарми на лівому березі Херсонщини буде найкращим варіантом для Сил оборони. Далі ці плацдарми з тактичних мають перерости в оперативні, а потім виконають і стратегічне завдання — забезпечать просування до анексованого півострова.

Світан також припустив, чому окупанти змінили тактику боїв довкола Авдіївки.

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«Схід забитий російськими військами, йти на донецьку височину просто нереально», — вважає він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Welt висловило припущення, що одним з напрямків майбутнього наступу ЗСУ може стати плацдарм на лівобережжі Херсонській області.

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