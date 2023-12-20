Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

Складені відомою астрологинею Анжелою Перл гороскопи охоче публікують популярні видання.

Але сама знавчиня руху зірок досить рідко підтверджує авторство цих передбачень.

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Тому можна зрозуміти, яке зацікавлення визвав гороскоп на майбутній рік, складений відомою астрологинею для одного з журналів про моду. Виявляється, пані Перл не тільки поділилася з українськими журналістами передбаченнями, але й попрацювала запрошеним редактором «Тижня магії».



Овен

Перші п'ять місяців 2024 хороші для збільшення фінансів ­- скористайтеся цим моментом. Починаючи з 26 травня ваше оточення почне змінюватися на краще: у вас з'явиться більше друзів та знайомств зі значущими людьми, що розширить коло спілкування. З 22 січня зміняться плани на майбутнє. Є ймовірність того, що ви можете отримати керівну посаду у великій компанії або займетеся організацією семінару чи конференції, або станете частиною великої команди. Ви масштабуєте мрії та плани на майбутнє. 2024 дуже хороший для будь-якого роду онлайн-бізнесу, роботи в Інтернеті. Зміниться ваше ставлення до соцмереж. Протягом літа, а також наприкінці року у вас можливий великий прибуток за виконану роботу або завдяки знайомствам або контактам. Також дуже гарний прибуток принесе навчання новим технікам чи навичкам.

У 2024 році на нас чекає чотири затемнення і три з них торкнуться відносин з іншими людьми — як романтичного, так і ділового характеру. Є ймовірність появи нових бізнес-партнерів, одруження та розлучення. Ключові дати подібних подій — 25 березня, 8 квітня та 2 жовтня. З лютого по квітень дуже важливий час — рідкісне з'єднання кармічного вузла та астероїда Хірон може стати тим, що ви станете рольовою моделлю для інших людей. Минулого разу такий стан був у 2008-му році. Згадайте, що тоді відбувалося.

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Телець

У 2024 році не бійтеся мріяти, планувати масштабно, тому що планета везіння Юпітер перебуватиме у вашому знаку до 26 травня, а потім на цілий рік перейде у ваш сектор фінансів. На вас чекає збільшення доходів або зростання інвестицій, або фінансова підтримка. Також можлива купівля нерухомості або інвестиції, які повертатимуться з 26 травня до середини червня 2025 року. Ви буквально потрапите до фінансового раю.

Поєднання зірок і планет з 18 по 21 квітня обіцяє везіння, зцілення або квантовий стрибок у кар'єрі, висока ймовірність зміни професії. Починаючи з 22 січня ви можете думати про позитивні зміни щодо вашого статусу в бізнесі або кар'єри, але покладатися лише на себе. Літній період, а також другі половини листопада та грудня сприятливі для переходу на новий рiвень — ви можете отримати підвищення чи відкрити власний бізнес. У періоди затемнень звертайте увагу на роботу та здоров'я, дотримуйтесь балансу і в жодному разі не заганяйте себе. Духовність та самопізнання відіграватиме велику роль у 2024 році. Ви закінчите справи, що давно тягнуться. Подібні тенденції спостерігалися у вашому знаку 9 чи навіть 18 років тому. Ключові дати: 25 березня, 8 квітня та 2 жовтня.

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Близнюки

Цей рік може стати роком вашого тріумфу, розширення можливостей. Не сумнівайтеся — виходьте у люди. З 26 травня планета подарунків Юпітер входить у ваш знак до 10 червня 2025 — таке трапляється раз на 12 років. Можливі доленосні зустрічі. Юпітер може принести популярність, добробут, достаток у ваше життя. Особливо у квітні на вас можуть чекати подорожі у неймовірні місця, знайомства з іноземцями або дистанційна робота.

Тяжка планета Плутон, яка з 2008 року впливала на ваші фінанси, нарешті залишає становище і входить до сектору подорожей, освіти, пізнання світу, розширення кругозору. У вашому житті станеться те, що ви раніше навіть не могли уявити. Переконання почнуть змінюватися завдяки новому оточенню чи партнерству, або виходу вашого бізнесу на міжнародний рівень чи далеким відрядженням. Світ стане набагато меншим і доступнішим для вас.

Затіяні 2024 року судові процеси можуть затягнутися надовго. Влітку або в листопаді-грудні є можливість зустріти людину, яка стане вашим вчителем, або ж ви станете наставником для інших. Можливо, ви опублікуєте книгу.

У 2024 році буде багато роботи — велике навантаження та велика відповідальність. Затемнення відбуватимуться у сфері кохання, радості життя, задоволень та дітей. Затемнення сфокусують вашу увагу на тому, щоб займатися улюбленою справою, що дуже важливо для вас. Можлива зміна роботи. У багатьох Близнюків з'являться довгоочікувані діти, буде багато нових друзів та контактів. Деякі представники знаку зустрінуть своє кохання: ключові дати — 25 березня, 8 квітня, 2 жовтня.

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Рак

Перші 5 місяців року Раки будуть найактивнішими: від відвідування конференцій до організації заходів. До 26 травня можлива поява у житті впливових друзів. З літа 2024 року і до 10 червня 2025 року у вас починається період або самопізнання, або завершення чогось, що тягнеться з минулого. У секторі самопізнання перебуватиме планета Юпітер, янгол-охоронець, тому можливе чудове зцілення. З червня 2025 року настане ваш найщасливіший час — на цілий рік. Отже, 2024 рік — це рік підготовки до найголовнішого, 2025 року великих змін.

У квітні на вас чекає грандіозна подія: можливість, що раптово відкрилася, звалилася популярність або впливова людина, що увірвалася у ваше життя. Найголовніша подія 2024 року — тема відносин, яка з 2008 року була під тяжким впливом Плутона; 22 січня він виходить із цього сектора і дає зелене світло шлюбу та коханню. Позитивні тенденції торкнуться ділових відносин та колаборацій. З 2 вересня по 20 листопада існує можливість повернення до колишнього партнера, до старих відносин.

З 22 січня з'явиться можливість більших заробітків. Це можуть бути гроші партнера, спадщина, колаборація. Можливе придбання нерухомості або бізнесу на міжнародному ринку. Поїздки за кордон будуть переважно по роботi.

Затемнення показують великі зміни, пов'язані з місцем проживання. Можливо, ви або члени вашої родини купуватимете, продаватимете або робитимете ремонт об'єкта нерухомості. Це може вплинути на вашу сферу діяльності, кар'єру та місце проживання. У березні, квітні та жовтні можлива еміграція.

Лев

Перша половина року обіцяє вам підвищення статусу — від кар'єрного поступу до популярності. Можливе здобуття нової професії. З початку літа ви пожинатимете плоди своєї діяльності. Ви можете організовувати заходи, стати членом партії, благодійного фонду. Можливий успіх у роботі онлайн, популярність у соцмережах. Ваші колишні мрії набудуть реальності, а нові мрії стануть ще масштабнішими. У квітні можливий зручний поворот у кар'єрі або угода, яка забезпечить вам перехід на наступний фінансовий рівень. Буде відчуття свободи у прийнятті рішень. Можлива різка зміна роботи або рішення щодо ведення бізнесу призведуть до позитивних результатів.

Що стосується стосунків, станеться повна трансформація вашого оточення внаслідок зміни життєвого вектора. Зміниться ваше ставлення до оточуючих і себе — почнете ставити себе на перше місце. Сприятливий час для партнерства, пов'язаного з великими фінансовими доходами та інвестиціями. Можливе збільшення кількості клієнтів чи клієнтських чеків. Літо та кінець року принесуть багато нових знайомств. Ви можете збирати великі групи людей, у вас буде своя команда чи група студентів.

Якщо ви блогер або працюєте в соцмережах, за літо ви суттєво збільшите аудиторію і набудете популярності, вийдете в бізнесі на новий рівень. Вас будуть хвилювати питання нерухомості, вкладення грошей або планування виплат, податків або кредитів.

Затемнення впливатимуть на сектор спілкування та комунікацій. Великі обсяги листування, підписані у 2024 році контракти, особливо у березні-квітні чи жовтні, також впливатимуть на ваші фінанси.

Діва

Перші п'ять місяців 2024 року дуже хороші для подорожей чи навчання. З 26 травня везіння у сфері роботи та бізнесу, зміни на краще. З початку літа можливе одруження або народження дитини. З квітня можлива подорож закордон та еміграція, виграш у суді чи видання книги. Якщо ви плануєте публічні виступи, найкращий місяць — квітень.

У 2024 році ви покладете на себе більше зобов'язань: відкриєте бізнес, повернетесь до роботи після декретної відпустки. Можлива зміна місця роботи чи професії.

Вас хвилюватиме тема здоров'я, режиму та ваших звичок — і це дуже здорово. Це період, що закладається на 20 років. Ви почнете стежити за своїм здоров'ям, харчуванням, фізичними навантаженнями. Бажано не вступати в конфлікти та судові розгляди, інакше це може затягнутися дуже на довго.

Успіхи в роботі та легке вирішення питань бізнесу чи кар'єри — влітку та наприкінці року. Тема партнерських та романтичних відносин проходитиме перевірку на міцність. У когось можливий розрив стосунків чи розлучення, в інших — міцний шлюб. Якщо ви вільні, можлива зустріч серйозного партнера з великою різницею у віці. Також можливе укладання серйозного контракту.

Затемнення вказують на важливість теми фінансів та можливу зміну джерела доходу у вас чи вашого партнера. Імовірні партнерські відносини з інвестором, покупка частини бізнесу чи створення власної справи. Сприятливі місяці: березень, квітень, вересень, жовтень. Тема фінансів буде актуальною з лютого по березень. Для одних це буде розподіл фінансів, для інших — колаборації та початок спільного бізнесу, залучення інвестицій. Висока ймовірність отримання гранту.

Терези

До кінця травня 2024 року вам везтиме у фінансових справах чи інвестиціях. Можливі дорогі подарунки, вигідні колаборації, отримання грошей із несподіваних джерел — виграш у лотерею. З червня удача супроводжує подорожі та контакти з іноземцями. Також з червня починається сприятливий час для навчання, судових позовів.

Якщо ви вільні, висока ймовірність зустріти кохання всього вашого життя. На інших чекає трансформація відносин, перехід на новий рівень, можливі розставання. Для багатьох Терезів, які мріють про продовження роду, 2024 сприятливий для зачаття та народження дітей. Влітку або наприкінці року можливі подорожі, які принесуть зустріч зі значною людиною або змінять ваш погляд на всесвіт.

Сатурн, планета дисципліни та відповідальності, весь рік відповідатиме за вашу роботу та зобов'язання. Можливе підвищення кар'єрними сходами покладе на вас певну відповідальність. Також ви зможете відкрити власний бізнес або бути здатними допомогти іншим у вирішенні проблем.

У 2024 році затемнення проходитимуть у знаку Терезів. Це говорить про те, що зміни торкнуться всіх сфер життя: від зачіски та стилю до місця проживання. Пікові періоди у відносинах із людьми — березень, квітень, вересень, жовтень. Зміни у роботі можливі у вересні. Тема відносин — головна у 2024 році для Терезів. Зміна оточення можлива внаслідок зміни місця роботи чи переїзду у період із лютого до квітня. Також можливі повторення подій, що відбувалися 9 та 17 років тому.

Скорпіон

До кінця травня везіння супроводжує питання відносин і шлюбу. Висока ймовірність зустріти кохання. Багато Скорпіонів одружаться. Такий період для знаку буває раз на 12 років. Починаючи з кінця травня — початку червня 2024 року, зірки обіцяють вам збільшення фінансового прибутку завдяки входженню Юпітера в сектор грошей. Також ваші партнери можуть почати заробляти більше. Можливе везіння, пов'язане із соціальними чи державними грошима: гранти, стипендії, підтримка чи інвестиції.

У квітні може статися несподіване знайомство, здатне змінити ваше життя. Можливі перемоги у суді, змаганнях та конкурсах. Найбільша трансформація у 2024 році стосуватиметься місця проживання, нерухомості та вашої родини. Тут можливі переїзди, еміграція, зміна громадянства, початок будівництва будинку, який може затягнутися.

Найзручніший час для угод з нерухомістю — це літо і кінець року. Тема відповідальності за дітей чи свій бізнес хвилюватиме вас весь рік, особливо у вересні. Затемнення вплинуть на тему самопізнання, саморозвитку, що може спричинити зміну роботи, професії. Ключові місяці — це березень, квітень, вересень, жовтень.

Стрілець

Перша половина року обіцяє можливе підвищення у кар'єрі, розширення команди, масштабування бізнесу. Починаючи з червня та протягом дванадцяти місяців вам буде везти у коханні та стосунках. Для багатьох представників знака висока ймовірність одруження, зустрічі партнера. З лютого по квітень сприятливий період, щоб закохатися з першого погляду у людину іншої культури, національності. Такий період повторюється лише один раз на 12 років. Це стосується лише сфери кохання, не бізнесу.

З 26 травня починається сприятливий час для угод, колаборацій, співробітництва. Розшириться коло спілкування, а до квітня можлива зміна місця роботи або початок нового бізнесу.

З хороших новин — важка планета Плутон більше не впливатиме на ваші доходи, як це було протягом останніх 15 років. Доходи почнуть збільшуватись. Також на це вплинуть ваші здібності до спілкування з новим оточенням. Влітку і наприкінці року можлива низка важливих знайомств, які змінять ваше уявлення про життя.

Особлива концентрація зусиль знадобиться у сфері сім'ї, нерухомості, місця проживання. Можливий початок будівництва, ремонту, покладання на вас відповідальності за членів сім'ї.

Затемнення 2024 року торкнуться сфери друзів, задоволення, радості та розваг. У Стрільців «найрадісніші» затемнення, що говорить про любов до себе і до життя. У березні-квітні та вересні-жовтні у вас з'являться нові друзі, нові захоплення, можлива участь у шоу, виставках, конференціях, змаганнях. Висока ймовірність виграшу в лотерею або ви зможете опинитися у потрібний час у потрібному місці. Ви можете бути запрошені туди, куди навіть не мріяли потрапити.

Козоріг

Використовуйте першу половину року, щоб якнайбільше подорожувати, відпочивати, насолоджуватися життям. Весною вас захопить вихор закоханості і це може бути кохання з першого погляду. Тим, хто вже у відносинах, весна принесе новини про вагітність або подарує якийсь щасливий випадок. У другій половині року масштабування торкнеться робочих питань, бізнесу. Зростуть продажі та кількість консультацій для тих, хто працює у цій сфері. Можливі пропозиції щодо партнерства, від яких ви не зможете відмовитись.

Плутон залишає ваш знак, у якому він був останні 15 років. Протягом року фінансова ситуація та доходи лише зростатимуть. Можлива абсолютна трансформація вашої кар'єри, зміна професії. У 2024 році вам відкриється можливість переходу на наступний грошовий рівень, особливо це може статися з липня по серпень або в кінці року. Упродовж року, швидше за все, у вас зміниться коло спілкування. Багато людей підуть із вашого життя, ви втратите інтерес до деяких сфер комунікації. Спілкування буде більш серйозним та пов'язаним із бізнесом, роботою. Також можливі відрядження чи професійне навчання.

У березні, квітні, вересні та жовтні буде чотири затемнення, які торкнуться теми цілей, досягнень, кар'єрних висот, роботи чи вашого статусу. Рік також добрий для інвестицій у нерухомість. У багатьох Козорігів можливий переїзд, пов'язаний із роботою.

Водолій

Перша половина року вдала для угод із нерухомістю. У квітні може бути несподіваний успіх, який дозволить вирішити питання, пов'язані з місцем проживання, громадянством, еміграцією. Також у першій половині року можливий додаток у сім'ї або її розширення за рахунок одруження дітей.

У червні для Водоліїв розпочнеться час радості життя. Якщо ви вільні, кохання увійде у ваше життя. Ви можете знайти своє покликання, розпочати нову справу. В цей час варто відкрити власний бізнес. Востаннє такий період був 12 років тому.

З червня до кінця року — час для подорожей.

Найбільша подія, мабуть, буде 22 січня, коли планети трансформують не лише ваше життя, а й вас особисто. Ваш стиль може змінитися до невпізнання. Ця тенденція триватиме у найближчі 20 років. Ви можете змінити відносини або змінитись завдяки новому партнеру. Старе та непотрібне, що віджило, може відвалитися цього року. І наприкінці року ви скажете собі: «Як усі ці події вмістилися в один рік?» Начебто це два різні життя: те, що у січні, і те, що у грудні.

Літо та кінець року — дуже вдалі періоди для починань та змін життя. Не бійтеся реалізувати себе. Можливо, ви здійсните свою давню мрію.

Де знадобиться дисципліна, то це у питаннях фінансів. 2024 — не час фінансового ризику. Більш переважними є довгострокові вкладення або стабільні доходи.

Затемнення внесуть зміни у ваше оточення: з'явиться багато цікавих людей, можливо, завдяки навчанню чи подорожам. Ви можете зважитися почати вивчати іноземну мову, набуватимете якихось навичок, техніки або зустрінете свого вчителя. Вам можуть відкритися нові горизонти.

Риби

Перша половина року принесе вам нових друзів іншої національності або зовсім інших інтересів. Дуже зручний рік для діячів медійної сфери. Перша половина року буде пов'язана із спілкуванням та знайомствами з цікавими людьми. Можливо, людина, яка увійде у ваше життя, змінить його — це станеться у квітні. У першій половині року дуже вдало здобувати нову професію, нові знання, навички чи техніки. Хтось із Риб навесні може ухвалити рішення несподівано переїхати. З червня Рибам почне везти у сфері нерухомості. Останній такий період був 12 років тому.

Починаючи з 26 травня, у Риб може бути поповнення в сім'ї. Також у ваше життя може увійти езотерика. Вас можуть цікавити таємниці минулого, наприклад історія вашої родини.

І ще — далекі землі, можливість емігрувати чи виїхати на роботу кудись далеко. Збільшення фінансів у тих, хто працює дистанційно або займається консультуванням. Також у Риб може з'явитися ідея відкриття благодійного фонду чи роботи у ньому. Дуже вдалий час для оформлення віз та інших документів — влітку, у червні-серпні, у листопаді чи грудні. У ці місяці у Риб може з'явитися можливість придбання нерухомості чи інвестицій.

Сатурн, планета відповідальності, весь рік буде у знаку Риб. У вас буде період дорослішання. Також цей рік є добрим для одруження. Відносини можуть перейти на серйозніший рівень або вони проходитимуть перевірку. Це стосується не лише романтичних, а й ділових відносин, а також колаборацій.

Чотири затемнення у 2024 році вказуватимуть на фінанси, джерело доходу трансформуватиметься чи змінюватиметься. Питання фінансової допомоги можуть турбувати вас у лютому, березні чи квітні — ви можете комусь допомагати, також можуть відкритися якісь фінансові можливості.

Про те, що чекає на кожен знак зодіаку у2024 році, читайте також у Таро-гороскопі.

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