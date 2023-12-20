Передостання середа року, 20 грудня, вимагатиме уваги до справ, які потребують безпосереднього втручання, попереджають астрологи.

Крім того, з'явиться час, сприятливий для вирішення проблем, які давно турбують, додає відома астрологиня Анжела Перл.

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Також можлива поява привабливих пропозицій, але перед тим, як їх приймати, варто порадитись зі своєю інтуїцією, радять інші фахівці.

До речі, астрологи радять починати день з невеликої зарядки.

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Можливо залучити до неї домашніх улюбленців.

Після цього кожна господиня, звичайно, подбає, щоб ніхто не залишився голодним.

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Тим більше, що у гарної господині всі звикли залишати посуд чистим.

А після «миття» посуду можна переходити до гороскопу.

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Овен

Будьте обережні з тим, що і кому ви говорите, навіть коли розмовляєте з друзями або просто жартуєте, ви ніколи не знаєте, хто вас чує ще. Так ви зможете уникнути проблем у майбутньому. Декому здаватиметься, що партнер щось приховує. Не бійтеся питати, це краще, ніж фантазувати. Саме сьогодні час відмовитися від шкідливих звичок. Існує небезпека дрібних травм через неуважність. Будьте обережні.

Прогноз від Анжели Перл: ранок обіцяє напруженість та можливі конфлікти на роботі. Увечері можливі несподівані фінансові надходження, додаючи позитиву у настрій. Незаплановані покупки приносять радість.

Телець

Якщо ви почуваєтеся розгубленими, попросіть поради. Немає нічого поганого в тому, щоб бути самокритичними і визнати поразку. У такі моменти ви зможете побачити, хто ваші справжні друзі. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити зараз. Замість відпочинку на дивані займіться спортом зі своїми друзями. Ви побачите, як це буде весело.

Прогноз від Анжели Перл: Позитивні зміни чекають на Тельців, особливо в подорожах. Нові джерела доходу та привабливі ділові пропозиції стануть актуальними. Зміна ситуації буде корисною.

Близнюки

Цей день не з найкращих. Вам хочеться забитися в тихий куточок і сховатися від загальної уваги. Але не дозволяйте депресії оволодіти вами. Боріться з нею, посміхніться і підніміть голову. Незабаром ви забудете про поганий настрій. Остерігайтеся сварок зі своїм партнером. Приділіть час, щоб побути удвох. Монотонна робота може майже приспати вас. Частіше робіть перерви, пройдіть.

Прогноз від Анжели Перл: Перша половина дня потребує уваги до важливих справ, можливі труднощі на роботі. Досвід, накопичений у минулому, стане надійним радником уникнення конфліктів.

Рак

Ви можете засмутити інших людей, якщо вони неправильно витлумачать ваші слова. Тому думайте перш, ніж щось говорити. Комусь належить ухвалити важливе рішення, яке може вплинути на вашу роботу. Ретельно зважте всі варіанти і не поспішайте. Зобов'язання і будь-які інші клопоти ви виконаєте швидко. В особистому житті можуть бути недомовленості з партнером через друзів. Відмінний момент для спілкування та ділових переговорів.

Прогноз від Анжели Перл: Можливі грошові надходження та привабливі пропозиції. Рішучість і наполегливість стануть у нагоді, тому не втратьте можливості.

Лев

Не намагайтеся втекти. Залишайтеся, боріться і доведіть справи до завершення. Ви знаєте, що ви не ідеальні, тому не висувайте високих вимог до свого партнера. Згадайте про своїх старих друзів. Знайдіть хвилинку і зустріньтеся з ними, наприклад, за чашкою кави. Фізична активність допоможе побороти нудьгу деяким Левам.

Прогноз від Анжели Перл: Перша половина дня є сприятливою для важливих справ, де важливо контролювати емоції. Бережіть слова, щоб уникнути майбутніх жалю.

Діва

Проаналізуйте те, що ви відчуваєте, і ви зрозумієте, чого насправді хочете. Гарний день для встановлення нових контактів. Будьте відкриті для знайомств. Ви розумні та здібні, не бійтеся показати це. Ваші роботодавці оцінять це, тому не звертайте уваги на заздрісних колег. Не спілкуйтеся з людьми, з якими ви не ладнаєте, щоб тільки уникнути самотності.

Прогноз від Анжели Перл: Астрологиня радить зберігати спокій у будь-якій ситуації та уникати зайвої емоційності. Друга половина дня потребує розбірливості у спілкуванні.

Терези

Можливо, ви відчуваєте, що вас недооцінюють. Слова підтримки — це те, чого ви потребуєте найбільше. Зателефонуйте близьким людям, або відвідайте їх, поговоріть відверто. Тримайте свої робочі ідеї при собі; зараз не час говорити про них. Не потрібно починати нових справ, займайтеся поточними. І керівництву на очі не варто являтися.

Прогноз від Анжели Перл: День передбачає відпочинок та розслаблення, хоча можливі фінансові труднощі. Стриманість у витрачання грошей буде актуальною. Важливі фінансові питання рекомендується обговорити із близькими.

Скорпіон

Думати не означає знати. Ви дійсно маєте пам'ятати це. Починати «бійку», якщо ваша інформація не перевірена або не обґрунтована, — не найкраща ідея. Це може мати неприємні наслідки. Краще відступіть. Ваш час блищати прийде.

Прогноз від Анжели Перл: Приймайте запрошення чи то побачення, чи то просто посидіти з друзями. Вам це сподобається. Можливо, зараз у вас поганий настрій, але вам не слід уникати людей.

Стрілець

Вільні Стрільці можуть 20 грудня зав'язати новий роман, про який ви не захочете поширюватися з якихось причин. Деякі подивляться з іншого боку на свої стосунки. У роботі можна трохи пригальмувати, якщо немає термінів. Поговоріть із колегами, випийте чаю. Хороший день, щоб подбати про себе. Сходити в спортзал, сауну.

Ідеї щодо вирішення проблем з'являться цього дня. Виявіть наполегливість і не соромтеся просити допомоги близьких. Сім'я та друзі готові підтримати у складних ситуаціях.

Прогноз від Анжели Перл: Вдалий та плідний день, повний цікавих ідей. Очікується вирішення проблем та неприємностей. Вечір потребує терпіння у спілкуванні зі складними людьми.

Козоріг

Не поспішайте, якщо має бути важлива зустріч, ретельно вибирайте одяг. Сьогодні важливо мати гарний вигляд. Якщо ви довгий час придивлялися до найкращої посади на роботі, можливо, зараз слушний момент, щоб сказати про це керівництву. Але вам доведеться дуже постаратися. Якщо є можливість, то вирушайте куди-небудь зі своєю сім'єю або з друзями.

Прогноз від Анжели Перл: День буде напруженим із критикою з боку оточуючих. Зберігайте спокій, уникайте провокацій та звертайте увагу на дрібні деталі під час вирішення проблем.

Водолій

Не засмучуйтеся, коли щось не виходить. Ви не можете досягати успіху щоразу. У всіх людей бувають дні, коли немає енергії. Але найважливіші справи доведеться все ж закінчити. Деяким доведеться вирішувати домашні справи, які несподівано виникли. У стосунках із партнером може бути перетягування каната. Ніхто нікому не захоче поступатися.

Прогноз від Анжели Перл: Спокійний та безтурботний день, ідеальний для вирішення робочих питань та зустрічі з друзями. Відпочинок займе особливе місце у розкладі.

Риби

Не бійтеся говорити з людьми відкрито. Чесність може спочатку трохи поранити, але пізніше може виявитися, що брехня — навіть милосердна — була поганим вибором. Не заздріть, якщо в колеги справи йдуть краще, ніж у вас. І ваша удача не за горами. Гарний день, щоб вирушити за покупками, порадуйте близьких чимось смачненьким.

Прогноз від Анжели Перл: День надає чудову можливість для відпочинку. Перед ухваленням важливих рішень рекомендується уважне обмірковування, залишивши емоції осторонь.

Попри не завжди «безхмарні» прогнози зірок, погода українців сьогодні порадує. За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, але тепло.

Температура вдень +2…+7° тепла, в Карпатах протягом доби близько 0.

У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів. На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с.

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура по області вдень +2+7 тепла, у Києві +5+7° градусів.

Тож вільні від домашньої роботи коти і чоловіки можуть запросто зайнятися своїми улюбленими стравами.

Також стабільною в середу, 20 грудня, буде геомагнітна ситуація: суттєвих магнітних бур не очікується, пише «Метеопрог».

Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С7,38. Такі спалахи практично не впливають на Землю. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Тож решту дня можна провести у повсякденних турботах, але проявляючи, звичайно, обережність.

До того ж тиждень обіцяє бути чудовим і порадувати багатьох людей незапланованими фінансовими надходженнями.

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