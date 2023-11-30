Карти Таро здавна використовуються для ворожіння і передбачень. У них люди шукають натяки про майбутні події та попередження про небезпеку.

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На прохання видання Marie Claire професійна тарологиня зробила розклад, який показав, як пройде наступний рік у різних знаків Зодіаку, які хороші новини він принесе, я від яких неприємностей застерігає.

Овен: Шістка чаш

Овнів чекає по-справжньому щасливий і успішний рік, коли ви знайдете душевну рівновагу і внутрішній спокій. Несподівано здійсниться давня мрія або вже забуте бажання. Люди часто проявлятимуть до вас щедрість і доброту.

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При цьому карта вказує на те, що в 2024 ви часто перебуватимете в минулому, яке буде для вас джерелом щастя. Вам захочеться пережити приємні емоції або щасливі моменти зі свого дитинства. Можлива зустріч зі старими знайомими або відновлення інтересу до старих захоплень. В той же час вам варто бути обережними при розставленні пріоритетів, інакше ваша енергія вичерпається, і до кінця року втома тяжким тягарем обрушиться на плечі. Цілей ви досягнете, а ось радості від цього можете не випробувати. Зберігайте ресурси і не кидайтеся у вир з головою, якщо мета не така велика.

Телець: Принцеса Дисків (в інших системах Таро — «Паж пентаклів»)

Тельці, на вас чекає рік спокою, родючості та стабільності. З'являться нові ідеї — ви зрозумієте, в якому напрямку рухатись далі. Не поспішайте з прийняттям рішень, відполіруйте свою ідею, побудуйте стратегічний план спираючись на свій досвід. Не приймайте рішення емоційно, оцінюйте ризики, зважуючи всі плюси та мінуси. Деякі представники знаку дізнаються про приємні новини про поповнення в сім'ї.

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Близнюки: Всесвіт (Старший Аркан)

Рік великих змін чекає на Близнюків. У бізнесі з'явиться чудова можливість відкрити нові горизонти та вийти за межі ринку, а у другій половині року ваш авторитет на роботі значно зросте. Карта говорить про якісну зміну рівня життя: переїзд, велику покупку та зміну статусу відносин. Однак для того, щоб це сталося, від вас буде потрібна сміливість і терпіння. Ідіть упевнено, пробуйте нове — настав час відпустити все старе.

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Рак: Туз Чаш

Раки, ваш 2024 буде переповнений позитивними емоціями. Велика кількість теплих зустрічей, здійснення довгоочікуваних покупок, бонуси на роботі — все це значно підніме настрій. Вмійте жити в моменті та отримувати задоволення навіть від дрібниць, які вас радують протягом дня. Не чекайте на диво — ставайте ним самі.

Лев: Принцеса Жезлів

Леви, настала ваша зоряна година. Час сяяти ще яскравіше, світити, фліртувати, заводити нові цікаві знайомства. Важливе завдання на новий рік попрацювати зі своїм внутрішнім критиком. Ставтеся до людей вибірково, не будьте надто наївними та довірливими. У відносинах постарайтеся не знецінюйте себе, інакше цим можуть вміло скористатися маніпулятори. Створіть карту бажань, і поступово йдіть у здійсненні своїх бажань — правильна візуалізація надихатиме і заряджатиме вас.

Діва: Зірка (Старший Аркан)

Прекрасний рік чекає на Дів. Легкий, теплий, сповнений великою кількістю радісних подій. Головне завдання цього року — вийти з тіні та заявити про себе у суспільстві. Довіряйте своїй інтуїції, вона вестиме вас у правильному напрямку. Протягом року може надходити несподівана інформація, відкриватися нове знання або надати можливість завести знайомство з незвичайними та цікавими людьми. У особистих відносинах ця карта вказує на цукерково-букетний період, коли хочеться нескінченно будувати плани та мріяти про майбутнє.

Терези: Лицар Мечів

Велика кількість ідей, осяянь та нової інформації чекає Терезів у 24 році. Тренінги, навчання та підвищення кваліфікації — те, на що варто звернути пильну увагу. Придбання нових знань підвищить ваш авторитет на роботі та зміцнить ваш досвід та навички. Не допускайте суєту і хаос навколо себе, це може лише посилить подразнення та нервозність. Будьте обережні при взаємодії з новими людьми — може виникнути зіткнення інтересів та поглядів. Ваш девіз на наступні 12 місяців — «Акуратність у словах, акуратність у діях».

Скорпіон: Принц Дисків (в інших системах Таро — «Король пентаклів»)

У Скорпіонів постало нове завдання — представникам знака варто почати робити щось принципово нове. Це може стосуватися будь-якої сфери: роботи, відносин, розвитку себе. Новий рік — нова ви. Не затискайтеся, якщо давно мріяли змінити імідж, спробувати себе у новій професії чи трансформувати себе у стосунках. Все нове, чим ви наповните 2024 рік, матиме винятково хороші результати.

Стрілець: Завершення (в інших системах Таро — «Четвірка жезлів»)

Стрільці, на вас чекає рік стабільності. Ви заслужено впиваєтеся лаврами і збираєте плоди своєї праці. Однак великий рівень енергії вимагає виходу: шукайте речі та заняття, які вас мотивують та надихають, інакше може статися ідейний глухий кут. Зверніть увагу на передачу знань та вивчення іноземних мов — карта вказує на прийняття важливих рішень шляхом переговорів та інтелектуальної близькості.

Козорог: Задоволення («6 чаш»)

Для вас настає рік, в якому буде багато легкості, радості та задоволення. Важливо навчитися бачити щастя у дрібницях. Ви будете з оптимізмом дивитися в майбутнє, відчуватиме задоволення від того, що робите, і від спілкування з людьми загалом. Тому дозвольте собі відчувати та жити у моменті. У любовних відносинах царюватиме гармонія та повне порозуміння. Словом, не рік, а суцільна насолода.

Тож не втрачайте нагоди: наповніть його подорожами, приємними зустрічами, бажаними покупками.

Водолій: Маг (Старший Аркан)

2024 — ваш рік. Вам необхідно проявити себе у всій красі: самопрезентація себе та демонстрування своїх найкращих якостей — основне завдання на рік. Повторюйте афірмацію «Я все можу, і весь світ мені в цьому допоможе». Найближчими місяцями вам вкрай важливо виходити в соціум, вибудовувати комунікації, нові знайомства. Всі до вас потягнуться, всі захочуть вашої уваги, адже ви головна зірка вечірки. Користуйтеся цим, не ховайтеся та не закривайтеся. Скажіть собі так: популярність зможе привести вас до бажаної мети.

Риби: Сімка жезлів

Карта обіцяє Рибам успіх в складній справі або тривалій боротьбі в 2024 році. Однак рік не буде для вас простим і безхмарним. Ймовірно, у вас з'явиться недоброзичливець, який спробує зруйнувати ваші плани, приписати собі ваші досягнення або перешкодити вам в якійсь справі. Але ці труднощі ви успішно подолаєте. Можлива поява суперника в любові. Карта радить не йти на поступки в 2024 році і проявляти здоровий егоїзм.

Нагадаємо, що за «традиційною» системою прогнозування завтра почнеться місяць, який буде дуже вдалим для представників трьох знаків Зодіаку: вони зможуть розпочати нове життя, сповнене удачі та багатства.

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