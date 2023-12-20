Брітні Спірс відповіла на коментар Джастіна Тімберлейка про «неповагу»
Днями Джастін Тімберлейк, який раніше зворушливо привітав дружину з днем народження, вийшов на сцену на відкритті нового готелю Fontainebleau і сказав шанувальникам: «Ніякої неповаги» — перед тим, як заспівати хіт 2002 року «Cry Me a River» про Брітні Спірс.
Брітні у відповідь опублікувала в інстаграмі відео, на якому леопард п'є воду між двома чоловіками, що танцюють на пілоні, і одним чоловіком, що стоїть догори ногами біля стіни, написавши в підписі: «О, Ісусе Христе, історії… я могла б розповісти на зйомках цього one☝33