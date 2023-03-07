«Мені так пощастило»: Джастін Тімберлейк вразив зворушливим дописом у день народження своєї дружини

Днями акторка Джессіка Біл відсвяткувала свій 41-й день народження. З цієї нагоди її чоловік — співак Джастін Тімберлейк — надіслав їй приємне повідомлення на своїй сторінці в інстаграмі.

«Дозвольте мені розповісти вам про цю жінку… Вона найкрутіша, найграціозніша та найкрасивіша партнерка, про яку я тільки міг мріяти. І сьогодні у неї день народження! Я такий вдячний, що ти народилася, кохана, — зазначив він, додавши, що вона старіє, як хороше вино. — Мені так пощастило, що ти вирішила пройти зі мною шлях, який називається життям».

Між збиранням винограду, прогулянками на сонці, післяобідньою грою в гольф і відпочинком співак поділився невеликим фрагментом свого повсякденного життя з Біл.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл познайомилися на церемонії «Золотий глобус» у 2007 році, та відтоді вони разом. Побралися вони у жовтні 2012 року на італійському курорті Фазано. Подружжя виховує двох синів. Закохані, які нещодавно відсвяткували десяту річницю весілля, провели кілька днів у Парижі у червні 2022 року на Тижні моди. Пара скористалася можливістю прогулятися французькою столицею та була помічена в Café de l'Esplanade в 7-му окрузі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дантес і Дорофєєва нарешті офіційно розлучились та обмінялися привітаннями.

Фото: інтаграм Джастіна Тімберлейка

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