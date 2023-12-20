37.46 / 37.99 40.83 / 41.62
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Нарешті видужала та знайшла справжнього мачо: Белла Хадід показала нового бойфренда

16:47 20 грудня 2023
Белла Хадід

Модель Белла Хадід, чия старша сестра Джіджі «тримає в напрузі» шанувальників своїм романом з старшим за віком актором Бредлі Купером, була днями помічена в Нью-Йорку з новим бойфрендом Аданом Бануєлосом.

Пара потрапила до об'єктивів папараці на виході зі спортивного залу, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Солодка парочка

27-річна модель посміхалася фотографам і була одягнена в чорний спортивний костюм із брюками на низькій посадці, в руках у неї була червона сумка популярного в нульові бренду Von Dutch.

РЕКЛАМА

Вдень Белла одягла сонячні окуляри та трендову пов'язку на голову, а ввечері додала до образу куртку свого бойфренда та окуляри у стилі nerd girl.

РЕКЛАМА

Обранець Белли, відомий наїзник Адан Бануелос, з яким модель вперше побачили в жовтні — через чотири місяці після розриву з Марком Калманом, віддав перевагу образу в спортивному стилі, приховавши обличчя від папараці кепкою.

Журналісти нагадують, що Белла Хадід кілька місяців не з'являлася на публіці і зробила перерву у модельній кар'єрі через загострення хвороби Лайма. Її молодша сестра Джіджі Хадід лише зрідка публікувала знімки в соцмережах, розповідаючи про процес одужання та спростовувала чутки про лікування наркозалежності. Днями Белла виклала фото в інстаграмі з тренування по верховій їзді.

РЕКЛАМА
Зіркова наїздниця

Тому в коментарях шанувальники привітали Беллу з видужуванням та з новим обранцем.

А тим часом стало відомо, що Бредлі Купера та Джіджі Халд звела «колишня» голівудського актора Ірина Шейк, яка має з ним спільну доньку Лею. Пара прожила разом понад чотири роки, хоча й не були офіційно одружені.

270

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Торт без випікання

«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

зодіак

Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

Салат з кукурудзою та яблуком

Салат з кукурудзою та яблуком: справжня перлина новорічного столу

салат

Новорічний салат «Вікінг» від Людмили Борщ: страва, яка обов’язково прикрасить ваш святковий стіл

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту