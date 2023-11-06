«Тікай від нього, дитино!»: нові спільні фото Джіджі Хадід та Бредлі Купера розізлили користувачів мережі

Поки модель Ірина Шейк переживає, ймовірно, розставання з футболістом Томом Бреді, у її колишнього чоловіка, 48-річного актора Бредлі Купера та подруги, 28-річної моделі Джіджі Хадід, продовжує розвиватися роман.

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Чутки про більш ніж дружні стосунки знаменитостей з'явилися на початку жовтня, коли фотографи застукали їх в Нью-Йорку. Незабаром історія повторилася. У мережі з'явилися кадри, на яких селебріті приїхали до міста з купою сумок після вихідних.

А кілька тижнів тому Хадід і Купер взагалі влаштували романтичну прогулянку під зливою, через яку читачі таблоїдів звинуватили їх у постановці — адже «ніякої хімії» між ними не відчувалося.

Після цього зірки, здається, урок засвоїли: на нових фото вони тримаються на відстані і взагалі вдають, що один одного не знають. Але журналістів не обдуриш: нещодавно папараці помітили їх знову разом, пишуть зарубіжні ЗМІ.



Джіджі і Бредлі разом залишили приватний нью-йоркський клуб Zero Bond після вечірки, яку для своїх зіркових друзів організувала Тейлор Свіфт, у чиєму будинку парочка проводила таємні побачення.

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Користувачів мережі нові фото знову розлютили: вони вважають, що Хадід і справді варто триматися подалі від актора, який на 20 років старший за неї.

«Серійний бабник, що тішить своє его. Джіджі, тікай від нього!», «Старий, аж зіщулився», «Чому жінки відчувають, що їм потрібно виставляти себе напоказ, а чоловіки не вважають за необхідне докладати навіть найменших зусиль? Вона за повного параду, а він одягнений як бомж», — обурюються коментатори під статтею зі знімками.

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Знайшлися і критики самої моделі. Зокрема, коментатори запитали, чому Джіджі ходить вечірками, а не проводить час із трирічною донькою Хай.

«Отже, Іоланда наглядає за твоїм малюком разом із Зейном? Чи є справжні няні?», — іронізує один із користувачів мережі, натякаючи на грандіозний скандал між мамою Хадід та батьком її дитини Зейном Маліком.

«Гей, Джіджі, як щодо того, щоб коли робочий день закінчиться, ти залишилася вдома з дитиною, а не намагалася довести всьому світу, що тебе хочуть круті хлопці?» — пише інший, явно згадавши про нещодавні виходи моделі з Лео ДіКапріо.

Втім, самі знаменитості, схоже, не читають коментарі під статтями про себе, тому навряд чи прислухаються до злісних порад.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід разом з Коулом Беннетом ввійшли то ТОП-10 найбільш стильних пар світу. А очолили рейтинг принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

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