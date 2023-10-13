Чутки про роман Бредлі Купера і Джіджі Хадід підтвердилися: їх звела Ірина Шейк

Чутки про те, що Бредлі Купер і Джіджі Хадід стали новою «гарячою» парою в Голлівуді, підтвердилися. Інсайдери з боку відомого актора і режисера стверджують, що його роман із супермоделлю поки що перебуває на початковому етапі. Однак вони впевнені, що це «багатообіцяючі стосунки».

«Бредлі дуже схвильований. Він не відчував такого хвилювання від знайомства з жінкою дуже давно», — стверджує один із друзів 48-річного Купера на умовах анонімності. «Джіджі точно його типаж», — додає він.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Бредлі та 28-річну Джіджі сфотографували разом після вечері в ресторані. А 8 жовтня папараці знову вистежили пару, коли закохані повернулися до Нью-Йорка після ймовірного романтичного вікенду.

Друзі зірки серії комедій «Похмілля у Лас-Вегасі» і мюзиклу «Зірка народилася» кажуть також, що Бредлі дуже подобається, як Джіджі відповідально ставиться до виховання своєї єдиної доньки. Хай 19 вересня виповнилося три роки. У Купера теж є донька — шестирічна Лея. І це ще одна важлива обставина, яка зближує актора і супермодель.

До речі, познайомила Бредлі та Джіджі Ірина Шейк, мати Леї. 37-річна супермодель і акторка, як стверджують інсайдери, дуже рада за свого колишнього. Вони прожили разом понад чотири роки, хоча й не були офіційно одружені.

Віднедавна Шейк зустрічається зі знаменитим американським футболістом Томом Бреді. Можливо, Ірина вчинила мудро, звівши Купера і Хадід. Бредлі не був проти того, що вона намагається влаштувати своє особисте життя. Але поява Тома підштовхнула самого Купера до того, щоб почати нові серйозні стосунки.

А ось батько малятка Хай, 30-річний співак Зейн Малік дуже злий. Він досі не змирився з тим, що Джіджі пішла від нього. Мабуть, Малік сподівався на примирення. Він не бажає навіть думати про те, що у Хадід може з'явитися новий чоловік.

Ще шанувальники Бредлі Купера гадають, чи не позначиться роман з Хадід на його дружбі з Леонардо Ді Капріо. Два знаменитих актори дружать ще з кінця 90-х. Вони познайомилися, коли Лео знімався в «Титаніку», а Бредлі працював швейцаром у готелі Morgans Hotel. Відомо, що цього року Ді Капріо також пробував закрутити роман із Джіджі Хадід, але в них не склалося.

До зустрічі з Іриною Шейк Купер вів досить бурхливе особисте життя. У нього було безліч романів. У різні роки Бредлі зустрічався із Зої Салдана, С'юкі Вотерхаус, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Ізабеллою Брюстер. Але одружений офіційно він був тільки раз — з актрисою Дженніфер Еспозіто. Вони одружилися в грудні 2006 року, а вже в травні 2007 року Еспозіто подала на розлучення. Процес розірвання шлюбу було завершено в листопаді того ж року.

Нагадаємо, нещодавно Джіджі Хадід взяла участь у показі Versace.

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