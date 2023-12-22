Рекрутинг не скасовує призов: в Міноборони зробили заяву щодо мобілізації чоловіків

Започаткований в Україні рекрутинг до лав Збройних сил не заміняє призов і не скасовує процес мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

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З його слів, коли Міноборони каже про важливість рекрутингу, то в громадян може скластися хибне враження нібито «тепер захищає Україну тільки той, хто хоче, а хто не хоче — тому не треба». Втім, такі враження є хибними, наголошує Павлюк.

«Рекрутинг — це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах. Ми їм пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей… Але це не може означати, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях», — пояснив речник Міністерства оборони.

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За допомогою рекрутингу громадянин може не чекати на повістку, а добровільно доєднатись до ЗСУ, обрати спеціальність і місце служби. Втім, «комусь треба і буквально фізично боронити країну, бо ворог сам себе не знищить», наголосив Павлюк. А тому для захисту держави в будь-якому разі наберуть необхідну кількість людей.

«Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації — все одно доведеться добирати», — каже Павлюк.

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Як повідомлялося, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450−500 тисяч осіб.

Крім того, сам головком Залужний вважає, що мобілізацію треба повернути у ті рамки, в яких вона працювала раніше, тобто через ТЦК.

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Фото Генштабу ЗСУ

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