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Україна

Міноборони розпочало рекрутинг до ЗСУ: що це означає

20:31 13 листопада 2023
Рекрутинг у ЗСУ

Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України. Про це повідомили у відомстві.

«Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно», — йдеться у повідомленні.

«Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями», — наголосила Наталія Калмикова.

У свою чергу, Владислав Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України.

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«Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили», — говорить він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Калмикова заявила, що рекрутинг стане новим інструментом залучення молодих людей до захисту Батьківщини.

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