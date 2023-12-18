Потрібно повернути колишні рамки: Залужний розповів, якою повинна бути мобілізація

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що оцінювати рекрутинг зарано, але мобілізацію треба повернути у ті рамки, в яких вона працювала раніше.

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Про це головком ЗСУ розповів у коментарі РБК-Україна.



«Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути у ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати», — вважає Залужний.

Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.

«Просто треба повернути на ті рамки, на яких вони були, на яких вони працювали раніше», — зазначив Залужний.

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На уточнююче питання, чи звільнення обласних військкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації, він відповів: «Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз».

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до ЗСУ. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий з працевлаштуванням.

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Втім, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність Сил оборони, щоб відбити повномасштабну агресію рф.

Своєю чергою, українська влада вже анонсувала великий законопроєкт про мобілізацію, який може бути ухвалений до кінця року. Він передбачає зміну призовного віку, залучення до процесу рекрутингових компаній та інші нововведення.

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