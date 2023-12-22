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Популярний 21-річний український співак скоро стане батьком

12:25 22 грудня 2023
Ілля Парфенюк з нареченою

Популярний український співак Ілля Парфенюк, який виступає під псевдонімом Parfeniuk скоро стане батьком. Новиною про поповнення в родині 21-виконавець поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Ілля повідомив, що його кохана, блогерка Сімбочка вагітна. Для обох ця новина стала несподіванкою, але пара з нетерпінням чекає на свого малюка.

Співак показав в соцмережі фото з нареченою, а також тест на вагітність, де чітко видно дві смужки.

«Нас тепер троє. Чекаємо на тебе наше сонечко», — підписав фото щасливий Ілля.

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Парфенюк каже, що вони планують весілля. Він мріє про сімейний затишок та дітей. Він освідчився коханій ще влітку цього року.

«Теплим вечором після прогулянки вдома у моїх батьків мого рідного міста я став на коліно та зробив пропозицію руки та серця — і вона сказала ТАК. До речі, пропозицію я зробив колечком від ключів, бо була вже комендантська година. Це було дуже неочікувано, тому вона навіть подумала, що я жартую. Але на цьому не все, я пообіцяв, що перероблю пропозицію в більш романтичних обставинах», — розповідав Парфенюк.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, телеведуча Лілія Ребрик скоро втретє стане мамою. В їхній родині народиться ще одна дівчинка.
А колишній «Холостяк» Максим Михайлюк та Даша Хлистун скоро стануть батьками вдруге. Подружжя, яке нині мешкає в Канаді, чекає на хлопчика.

Фото: instagram.com/parfeniuk13

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