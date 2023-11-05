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Шоу-бізнес

«Ми на тебе дуже сильно чекаємо»: Михайлюк і Хлистун розсекретили стать своєї другої дитини

16:50 5 листопада 2023
Макс Михайлюк та Дарина Хлистун

Колишній учасник десятого сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» Макс Михайлюк та його дружина-модель Дар’я Хлистун розсекретили, якої статі буде їхня друга дитина. Про майбутнє поповнення 37-річний пілот і 27-річна зірка подіумів повідомили 18 жовтня, а через три тижні вони влаштували невелику гендерну вечірку з найближчими родичами та друзями.

 

На сімейному святі, яке пройшло в будинку пари в канадській провінції Онтаріо, Дар’я луснула повітряну кульку, з якої посипалися блакитні конфетті. А потім вона разом із Михайлюком розрізала торт, який теж виявився всередині із блакитним кремом. А це означає, що Хлистун вагітна хлопчиком.

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A post shared by Daria Mihailuk (@dasha_khlystun_)

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«Ми на тебе дуже сильно чекаємо», — підписало відео з гендер-паті подружжя у спільній публікації в Instagram.

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Фоловери активно коментують пост.

Як писали «ФАКТИ», герой 10 сезону шоу «Холостяк» Макс Михайлюк та зірка модельного бізнесу Даша Хлистун виховують доньку Аріану, яка народилася 27 квітня 2021 року. Вже після народження дитини закохані зіграли скромне весілля.

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