Лілія Ребрик з чоловіком феєрично повідомили про стать третьої дитини

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка чекає на третю дитину, розсекретила стать малюка. Разом з чоловіком Андрієм та доньками — 11-річною Діаною й 5-річною Поліною вони влаштували яскраве гендерну вечірку, на якому й самі дізналися: хто ж скоро прийде в їхню родину.

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Зворушливим відео Лілія поділилася в інстаграмі. На ньому вона з Андрієм тримають стилізовані вогнегасники, з яких пішов рожевий дим. Отже, в родині Диких буде ще одна дівчинка. Цій новині найбільше зрадів саме Андрій і не приховував своїх емоцій. Він каже, що обожнює своїх дівчаток.

«Ми так чекаємо на тебе», — написала під відео Лілія.

Вона раніше казала, що для неї принципово не важливо, хто саме народиться. Головне, щоб дитинка була здоровою.

В коментарях друзі, підписники вітають подружжя, називають Андрія ювеліром та зазначають, що дівчатка народжуються до миру.

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Раніше Лілія Ребрик зізналася, що зазнала хейту через третю вагітність.

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Також «ФАКТИ» повідомляли, що колишній «Холостяк» Макс Михайлюк з дружиною Дашею Хлистун чекають на другу дитину. У них буде хлопчик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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