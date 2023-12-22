Достойна відповідь «братам»: українські пілоти «мінусонули» відразу три «Сушки» ворога

На Півдні українські захисники знищили одразу 3 ворожі бомбардувальники Су-34

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Він також додав, що на одному зі збитих «шахедів» українські захисники знайшли «послання» від росіян. Олещук додав, що з радістю «відповів» на побажання окупантів і передав їм свою «відповідь».

«Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку — мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34! Вічного польоту «братья», — написав Олещук.

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Відомо, що падіння уламків літаків відбулося у Чаплинському районі на Херсонщині, а також в районі Каланчака (це вже Одещина).

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 грудня в боях з російським ворогом Сили оборони знищили вже 324 літаки окупантів, які скидають бомби на мирні міста України.

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