Більше тисячі окупантів, 24 артсистеми і 9 танків: в Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога

Російські загарбники продовжують атакувати Україну, використовуючи усі види неядерного озброєння — за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, лише протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень з ворогом.

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Агресор завдав одного ракетного та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу Shahed-136/131, з них вдалося знищити 24 ударні БпЛА.

Згідно з оновленими даними Генштабу, станом на ранок 22 грудня (з початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну Силам оборони вдалося знищити 351 350 «одиниць» особового складу армії рф, в т. ч. за минулу добу «на концерт Кобзона» вирушили ще 1080 ворогів.

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На додачу було знищено 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 9 — спеціальної техніки.

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Ситуація на основних оперативних напрямках війни з рф виглядає так:

Лиманський напрямок — українськими захисниками відбито 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області;

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Бахмутський — відбито 7 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Авдіївський — ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, на підступах до міста українські воїни відбили 34 атаки;

Мар’їнський — відбито 15 атак;

Запорізький — відбито 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму, попри постійні спроби вибити українські підрозділи із займаних позицій. Лише минулої доби ворог здійснив 12 безуспішних штурмових дій на цьому напрямку, але отримав гідну відсіч і із втратами відступив.

Нагадаємо, минулої ночі об'єктом російської повітряної атаки став Київ — уламки ударного БПЛА влучили в багатоповерхівку в Солом'янському районі.

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