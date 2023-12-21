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Росіяни скинули авіабомби на шахти в Торецьку: є загиблі та поранені

17:29 21 грудня 2023
Торецьк

Росія продовжує обстрілювати Україну. 21 грудня росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині. Троє цивільних загинули, ще п'ятеро — поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню. На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє — поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання. Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження», — йдеться у повідомленні.

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За даними Донецької обласної прокуратури, загинули троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень.

«Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги», — повідомили в прокуратурі.

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В ДСНС України повідомили, що внаслідок авіаударів постраждали шість осіб.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки України затримала зрадницю з Торецька, яка наводила вогонь окупантів на українських військових.

Ілюстративне фото

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