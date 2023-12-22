НАК «Нафтогаз» та «Укргазвидобування» під керівництвом Олексія Чернишова та Олега Толмачева звітують про зростання видобутку газу державою. Однак за рахунок чого? Фахівці в галузі стверджують: газовики могли свідомо порушити норми експлуатації родовищ, внаслідок чого формально був виконаний план, однак до підземних сховищ був закачаний неякісний газ.

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Нещодавно державна компанія «Укргазвидобування» відзвітувала про те, що їй нібито вдалося у 2023 році зламати тенденцію до падіння видобутку та збільшити добовий видобуток газу. У коментарі нашому виданню очільник УГВ Олег Толмачев заявив, що очікуваний приріст видобутку складе 700 мільйонів кубометрів.

Нагадаємо, 2022 року УГВ, за офіційною інформацією, видобула 12,5 мільярда кубометрів. Того року падіння видобутку склало 3% у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Загалом, питання обсягу видобутку — одне із ключових у діяльності газовиків. Адже ліквідація наслідків падіння видобутку може зайняти кілька років. Тож зростання цього року — це оптимістичний показник. Однак яким чином це вдалося?

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Починаючи з 2016 року, «УГВ» забезпечило новою технікою бурове підприємство «Укрбургаз», що дозволило в десятки разів збільшити темпи буріння. Також було освоєно технології гідророзриву пластів, що дозволило експлуатувати запаси газу, які раніше було важко підняти. Крім того, була розпочата велика кампанія із сейсмічної розвідки.

Тож нинішнє керівництво «УГВ», призначене у січні цього року, отримало напевно найкращі стартові позиції для збільшення видобутку.

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Але фахівці у галузі, опитані виданням, стверджують: виконання плану зі зростання видобутку стало можливим завдяки Моспанівському та Західно-Білозірському газоконденсатним родовищам, які прискореними темпами введені у дослідно-промислову розробку.

Причому з порушеннями нормативних документів на розробку родовищ, і, як наслідок, режимів експлуатації свердловин. Що стало наслідком цих порушень, завдяки яким Толмачев та його безпосередній керівник — глава НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов — змогли відзвітувати про збільшення обсягів видобутку?

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Неякісний газ

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) офіційно заявив, що за 9 місяців цього року «УГВ» сплатило понад 635 мільйонів гривень штрафу за подачу в ГТС неякісного газу. А вже в листопаді ця сума лише за один місяць склала 240 мільйонів гривень. Тобто, результатом року може стати сплата більш як мільярда штрафних санкцій за неякісний газ.

Про що саме йде мова? Про відновлення практик, якими активно користувалися найбільші газові магнати України з минулого — змішування природного газу з вуглекислим та азотом.

Адже поступово і так не шикарні українські газові родовища виснажуються. В міру виснаження тиск на родовищі падає. Але у ГТС та газогонах він лишається незмінними. Тож для того, щоб газ фізично міг потрапити у трубу, необхідно залучити додаткові компресори. Такі компресори працюють на газі власного ж видобутку. Тобто, частина видобутого газу витрачається на те, щоб обсяг потрапив до газогону.

Згідно з вимогами оператора ГТС, для забезпечення відповідності якості газу, необхідна додаткова інфраструктура з очищування та підготовки. На сьогодні майже на всіх об'єктах УГВ використовується обладнання, якому 15−20 років. Навіть на нових родовищах «УГВ» використовує старе обладнання, демонтувавши його на інших родовищах компанії.

В разі, якщо встановлено якісне та сучасне оснащення, а також забезпечена реалізація проєктних рішень експлуатації родовищ, та при виконанні низки інших умов система працює гармонійно, забезпечуючи вимоги щодо якості газу. У разі ж втручання в режими роботи родовища, несвоєчасного та неякісного обслуговування, виникають проблеми з якістю газу. А саме — збільшення у ньому частки вуглекислого газу та азоту.

Маніпуляція з видобутком

Загалом існує 45 точок входу, через які «УГВ» подає газ до ГТС. Згідно зі звітом ОГТСУ, на 35 точках входу держкомпанія постачала неякісний газ, що змішувався з газом приватних видобувних компаній.

Загальний обсяг поставленого неякісного газу складає від 66% за 9 місяців поточного року та сягнув рекордних 89% від валового видобутку газу в листопаді 2023. А є ще обсяги, які УГВ подає напряму місцевим споживачам через газові мережі у Балакліївському, Ізюмському, Валківському та Богодухівському районах. В цьому випадку якість і обсяги взагалі ніким не контролюються.

І вже відомі випадки, коли через так званий «червоний газ» (такий візуальний ефект дає висока частка домішок у неякісному газі) у побутових газових плитах, розрахованих на якісний «синій газ», ставалися вибухи.

Наявність великої частки азоту пояснюється тим, що Котелевське газоконденсатне родовище знаходиться на пізній стадії експлуатації. Там тиск та швидкість підйому газу з надр знижуються. Тож рідкі вуглеводні, конденсат, залишаються у пласті, і значні обсяги його можуть бути не вилучені.

А для подовження видобутку важких фракцій побудовані азотні установки, що закачують газ в пласт. Нещодавно декілька сіл у Полтавській області, що живляться газом напряму від Котелевського родовища, були відключені від постачання газу оператором ГТС через прорив азотних пачок.

З технологічної точки зору, як стверджують фахівці, такого не могло трапитись. Якщо тільки азотну установку навмисно не використовувати для прямої подачі азоту до газогону з метою імітації роботи родовища. За оцінками, така маніпуляція дозволяє збільшувати обсяги подачі до 20 тисяч кубометрів на добу або на понад 7 мільйонів кубометрів газу на рік лише на одній такій установці.

З вуглекислим газом дещо інша історія. 60% від всіх штрафів «УГВ» сплатило саме через перевищення цього показника. Таке істотне збільшення домішки в порівнянні з 2022 роком можна пояснити лише втручанням в режими роботи родовищ.

Фахівці стверджують, що це може означати, що керівництво «УГВ» та «Нафтогазу», усвідомлюючи дефіцит видобутого газу більше ніж у 1 мільярд кубометрів, ухвалило рішення про відхилення від проєктів розробки родовищ та змінило режими роботи свердловин. Через що вміст вуглекислого газу різко зріс, але підприємство отримало можливість під кінець року відзвітувати про зростання видобутку.

«Невідповідність фізико-хімічних характеристик природного газу, який передавався з місць видобутку до газотранспортної системи однозначно говорить про порушення технологічного процесу на етапі видобутку, очищення природного газу чи його транспортування до точок входу у газотранспортну систему. А от масштаби проблеми, якщо судити із величини нарахованих штрафів за постачання неякісного газу, наводять на думку про те, що це могла бути не випадковість, а системна проблема. Можливо, в гонитві за нарощеннями обсягів видобутку, почали нехтувати технологією та стандартами», — говорить експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«В минулому у нас вже був досвід, як, намагаючись наростити обсяги випуску, порушувались технологічні режими роботи свердловин, що згодом негативно впливало на їхню продуктивність. Був також досвід „приписок“ — непрозорості стосовно даних про виробничо-технологічні втрати, обсяги валового та товарного видобутку», — додав він.

Прокіп наголошує, що «вкрай важливо дотримуватись технології, не допускати хижацького видобутку, щоб досягнення кількісних показників не відбувалось за рахунок погіршення якісних».

Тут варто зазначити, що один із фаворитів у команді президента Володимира Зеленського, глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов, був призначений всього за кілька місяців до того, як посаду керівника «УГВ» обійняв Олег Толмачев. Керівник НАК не працював у галузі і просто не знає суто технологічних нюансів, яким чином газовики маніпулюють обсягами видобутку. Проте про них чудово відомо Толмачеву.

Суто політично обидва керівники, за результатами року, мали відзвітувати про вдалу роботу. Що вони й зробили, досягнувши показників зростання видобутку. Лишилося єдине питання — обсягами видобутку чого саме?

«Дійсно, проблема нинішнього керівництва „Нафтогазу“ і „Укргазвидобування“, що у гонитві за власними політичними балами та амбіціями Чернишов і Толмачев готові руйнувати систему видобутку газу в державі. Підтвердженням цього є нищівна експлуатація на виснаження Моспанівського та Західно-Білозірського газоконденсатних родовищ. За їхній рахунок сьогодні малюють красиві графіки росту видобутку, але не повідомляють, що через пару років ці родовища будуть закриті. Зате голова „Нафтогазу“ Чернишов прозвітує про ріст видобутку газу», — говорить експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

За його словами, «схема Чернишова-Толмачева полягає у змішуванні природного газу з вуглекислим газом та азотом». «Це наслідки незаконного втручання в режими роботи родовища, коли компанія не витрачає коштів на підготовку та очистку газу перед поданням його до споживача. Звідси і проблеми з калорійністю газу та його якістю», — зазначив Корольчук.

Експерт вважає, що «зниження якісних показників газу є величезною проблемою для населення». «Населення отримує не просто газ нижчої якості, а переплатить за підсумками опалювального сезону не одну сотню гривень», — додав Корольчук.

Інший експерт з питань нафтогазової промисловості Геннадій Сікалов стверджує, що питання з маніпуляціями цифрами не нове для галузі. «Не випадково очільники управлінь магістральних газопроводів України ставали заможними людьми, стаючи гарантами збереження таємниці обсягів видобутого і заведеного до ГТС газу. Але питання ще й в тому, що і Чернишов, Толмачев, Охотніков та інші є всього лиш призначенцями фінансово-промислових груп, націлених на розпил бюджетів як „Нафтогазу“, так і УГВ у розмірі 2−3 млрд доларів на рік», — каже він.

Сікалов додає, що на сьогодні немає інформації, що УГВ, сплативши мільярдні штрафи оператору ГТС, компенсувала населенню і промисловим споживачам мільярди за поставлений неякісний газ.

«Зазначу, що місячна заробітна плата одного тільки Толмачева сягає до 70 тисяч доларів США, а фонд заробітної плати „ефективних“ менеджерів з Нафтогазу та УГВ оцінюється щонайменше у сотню мільйонів гривень. Вважайте, споживач своїм коштом утримує менеджерів, які постачають йому замість газу якусь вибухонебезпечну суміш», — зазначив Сікалов.

«І, на мій погляд, суперменеджерів, які не здатні видобути менше одного відсотка від облікованих за УГВ запасів вуглеводнів, треба повертати тим ейчарам, які їх туди привели. А на їхнє місце призначати місцевих фахівців, наприклад, Володимира Щербину, який є громадянином України і не ховає свою родину по заморських юрисдикціях», — зазначив експерт, додавши, що ця ситуація — матеріал для роботи правоохоронних органів.

Треба підкреслити, що зараз у країні існує унікальна ситуація, коли внутрішній видобуток повністю покриває потребу як побутових споживачів, так і промисловості. Це стало наслідком війни, окупації територій, втрати промислових об’єктів, але, на жаль, не завдяки стрімкому освоєнню насправді величезних запасів газу (більше трильйона кубометрів), якими володіє Україна.

Виходить так, що «УГВ» та, як наслідок, «Нафтогаз», звітуючи про зростання видобутку на 5%, закачали до підземних газових сховищ України просто неякісний газ. І таким чином виконали формальний план.

Нагадаємо, голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов наполягав на тому, щоб в Україні переглянули тарифи на газ та ухвалили рішення щодо підвищення ціни на блакитне паливо. Крім того, тарифи на світло можуть зрости до 3,5 грн за кіловат.

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