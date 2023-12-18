У «Нафтогазі» відмовилися пояснити причини недоукомплектування Наглядової ради компанії сьомим учасником. Нагадаємо, проведення відповідного конкурсу вже більше року відкладається, і назвати дату його можливого проведення у «Нафтогазі» відмовилися, переадресувавши ці питання до Кабміну. Незважаючи на те, що ця умова є у переліку першочергових реформ до української влади. Відповідну позицію компанії викладено у відповіді НАК «Нафтогаз» на журналістський запит інтернет-видання «Апостроф».

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«Єдиним власником НАК „Нафтогаз Україна“ є держава в особі Кабінету міністрів України. Саме Кабінет міністрів виконує функцію загальних зборів компанії… Враховуючи вищезазначене, компанія не може дати відповіді на запитувані вами питання, оскільки вони належать до виняткової компетенції загальних зборів», — йдеться у відповіді НАК «Нафтогаз».

Нагадаємо, після звільнення незалежних членів Наглядової ради НАК 28 квітня 2021 року у Державному департаменті США неодноразово висловлювали стурбованість щодо відсутності незалежного контролю роботи компанії та закликали позитивно врегулювати це питання.

24 січня 2023 року Кабінет Міністрів України обрав 6 членів Наглядової ради НАК.

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Нагадаємо, 8 грудня 2022 року було оголошено про проведення відбору на посаду незалежного члена Наглядової ради НАК, проте конкурс досі не відбувся, незважаючи на те, що відповідна вимога входила до переліку першочергових реформ, які має провести Україна для продовження надання їй допомоги. Лист із переліком реформ був направлений США до Кабміну, Офісу президента наприкінці вересня 2023 року.

16 жовтня 2023 року в інтерв'ю Kyiv Post Олексій Чернишов заявив, що чинного складу Наглядової ради «цілком достатньо для роботи та прийняття рішень». 28 жовтня в інтерв'ю «Радіо Свобода» чиновник пообіцяв, що призначення незалежного члена ради відбудеться «найближчим часом».

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11 грудня «Апостроф» звернувся до голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова з журналістським запитом, попросивши дати відповідь на такі питання:

«1. З яких причин останній член Наглядової ради НАК «Нафтогаз» досі не призначений?

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2. Коли буде призначено останнього члена Наглядової ради НАК «Нафтогаз»?

3. Чи бачите Ви у затримці призначення порушення статуту НАК «Нафтогаз», згідно з яким Наглядова рада НАК має складатися із семи членів? Які особи відповідальні за це порушення?

«НАК „Нафтогаз“ не відповіла на ці питання, переадресувавши їх Кабміну. Копію запиту було надіслано першому віце-прем'єр-міністру — міністру економіки Юлії Свириденко. Відповідь досі не отримано», — пише «Апостроф».

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