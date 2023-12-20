Тарифи можуть зрости до 3,5 грн за кіловат: голова Спілки споживачів спрогнозував, скільки доведеться платити за світло

Багатьох українців вже зараз турбує питання про те, якими будуть тарифи на житлово-комунальні послуги у 2024 році. Адже попри запевнення влади, що ціни на більшість послуг залишатимуться без змін через війну, підвищення відбувається вже цього року.

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Чого очікувати від тарифів на комунальні послуги у 2024 році, спрогнозував голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

За словами експерта, у 2024 році в Україні відбудеться зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Очікується, що тарифи зростуть орієнтовно до 3,5 гривень. Щодо тарифів на електроенергію для бізнесу, то вони постійно змінюються, наприклад, за 2023 рік вони зросли майже на 25%.

Також, як зауважив Попенко, варто чекати на поступове зростання вартості обслуговування багатоквартирних будинків.

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«Це відбувається постійно, і за цей рік послуга здорожчала майже на 20%», — каже він.

Зростають тарифи також на вивезення твердих побутових відходів. Рішення тут ухвалюється на рівні місцевих рад. Оскільки ж ці послуги не прописані в законодавстві України, то до них претензій немає, і місцева влада отримала повне право на підвищення їх вартості.

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Водночас незрозумілою є ситуація з тарифами на воду, хоча водоканали вже зараз перебувають у скрутному становищі. Тому наразі точно спрогнозувати те, якими будуть тарифи на воду, неможливо.

Які послуги точно не здорожчають наступного року

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Стабільними залишаться тарифи на послуги:

теплопостачання;

гарячого водопостачання;

транспортування газу.

Щодо самого газу, то цей опалювальний сезон ми пройдемо без здорожчання. А як буде далі поки незрозуміло. Адже голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов наполягає, щоб в Україні переглянули тарифи на газ та ухвалили рішення щодо підвищення тарифів.

Але так як зараз в Україні діє мораторій на ці послуги, тому до його скасування їх вартість не зміниться.

Що впливатиме на зростання вартості комунальних послуг

Попенко каже, що необхідно розглядати кожну послугу окремо, оскільки фактори здорожчання всюди різні.

Наприклад, якщо говорити про вивезення твердих побутових відходів, то там головний чинник зростання тарифів — вартість паливно-мастильних матеріалів на ринку, зростання на які часом доходить до 50−70%.

Водночас при визначенні тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків враховується, зокрема, вартість електроенергії в місцях загального користування, як у 2023 році. Це складова у більшості ЖЕКів, тому тут після зростання вартості електроенергії ЖЕКи, за словами експерта, незаконно підняли тарифи.

Тобто, сказати чітко, що підвищення вартості обумовлюється якимись загальними чинниками, не можна. В усіх послугах ці фактори відрізняються, підкреслив Олег Попенко.

Нагадаємо, що енергообладнання постійно перебуває під ризиком пошкодження, або й знищення під час ворожих атак рф, тому енергетикам конче потрібні кошти на його відновлення.

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