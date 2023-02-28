Чемпіон світу застрелив кота міністра: що вирішив суд

Чемпіон світу серед юніорів, італійський велогонщик Антоніо Тібері оштрафований судом на 4 тисячі євро за вбивство кота свого сусіда в Сан-Марино, повідомляє Corrire della Sera.

Ще влітку 21-річний спортсмен придбав пневматичну гвинтівку (за рішенням суду, її конфіскували) і вирішив її випробувати, взявшись стріляти з вікна своєї квартири. Тібері заявив, що цілив у дорожній знак, але випадково потрапив у голову кота, який належав сусідові велогонщика, міністру туризму та пошти Сан-Марино Педіні Аматі.

«Цей кіт нікого не турбував, він був із нами довгий час. Моя трирічна дочка Лючія любила його. Не можна убити тварину і обійтися штрафом в 4 тисячі євро. Якби таке сталося в Італії, він отримав би чотири місяці в'язниці», — заявив після винесення вироку Педіні Аматі, який, до речі, у 2008 році був главою крихітної держави.

На провину свого гонщика відреагувала також його професіональна команда Trek-Segafredo, яка відсторонила Тібері на 20 днів від тренувань та гонок без збереження зарплати.

«Я глибоко шкодую про свій ганебний вчинок. Застрелити кота було чимось надзвичайно дурним і безвідповідальним, серйозність і небезпеку скоєного я усвідомив лише пізніше», — заявив Антоніо Тібері, який пообіцяв, що пожертвує всі свої призові цього сезону організації, яка піклується про бездомних кішок у Сан-Марино.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пресаташе збірної Бразилії з футболу грубо обійшовся з котом під час ЧС-2022.

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