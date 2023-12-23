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Спорт

Син Шевченка дебютував за англійський клуб та заробив пенальті (фото)

17:23 23 грудня 2023
Крістіан Шевченко з легендарним батьком

Син легендарного футболіста Андрія Шевченка 17-річний Крістіан, який влітку 2023-го підписав контракт із «Уотфордом», дебютував у складі молодіжної команди (U21) англійського клубу.

Шевченко-молодший вийшов на заміну на 75-й хвилині в гостьовому поєдинку другого раунду Hertfordshire Senior Cup проти «Трінг Атлетик» і допоміг «Уотфорду» розгромити суперника — 4:1. При цьому на 90+1-й хвилині Крістіан за рахунку 2:1 заробив пенальті, і гості з «позначки» забили свій третій м'яч, а пізніше встигли довести справу до розгрому.

«Завершую цей рік на гарній ноті. Щасливий дебютувати у команді U21», — написав Крістіан на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що раніше Шевченко-молодший займався в академіях «Челсі» та «Тоттенхема», а цього сезону грав за команду «Уотфорд» (U17).

За іронією долі, в 2006 році Андрій Шевченко наступного дня після народження Крістіана забив м'яч за «Челсі» саме у ворота «Уотфорда».

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Як відомо, окрім Крістіана, у родині володаря «Золотого м'яча» ростуть ще три сини — 19-річний Джордан, 11-річний Олександр та 9-річний Райдер-Габріель.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко тепло привітав сина Крістіана з днем народження.

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Фото Instagram

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