Син Андрія Шевченка підписав контракт з відомим клубом з півторавіковою історією (фото)

Син колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка 16-річний Крістіан, якого батько тепло привітав із днем народження, підписав контракт з англійським «Уотфордом», заснованим ще 1881 року. Про це Шевченко-молодший повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото в компанії тата, мами та брата.

«Щасливий підписати контракт з „Уотфордом“. Тяжка робота триває», — написав Крістіан, який осягав ази футболу в академіях «Челсі» та «Тоттенхема».

Нагадаємо, що «Уотфорд» за підсумками сезону-2021/2022 вилетів з англійської прем'єр-ліги, а минулого посів у чемпіоншипі 11-е місце.

Як відомо, окрім Крістіана, у родині володаря «Золотого м'яча» ростуть ще три сини — 18-річний Джордан, 10-річний Олександр та 9-річний Райдер-Габріель.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко особисто привітав 15-річного українця з підписанням контракту з лондонським «Челсі».

Фото Instagram

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