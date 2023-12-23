Зміям потрібно виявити обережність, а Драконам можна сміливо йти вперед: східний гороскоп на останній тиждень 2023 року, що минає

Астрологи, які раніше назвали знаки зодіаку, для яких нинішній вікенд складеться найвдалішим чином, поділилися східним гороскопом на наступний тиждень, пише slovofraza.com.

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Щур

Для Щура останні сім днів 2023 року будуть періодом складних та неоднозначних подій. Вони можуть зіткнутися з частими змінами настрою, що негативно вплине на їхню енергетику. Фахівці з фен-шуй рекомендують приділити більше уваги досягненню внутрішньої гармонії, наприклад, через медитацію. Замість очікування стабільності важливо навчитися гнучко реагувати на події. Також у цей період слід бути обережнішими у фінансових питаннях, щоб уникнути неприємних витрат.

Бик

Щодо Биків, їм не варто розслаблятися, особливо в робочих аспектах, оскільки невиконання трудових обов'язків може призвести до серйозних фінансових труднощів. У відносинах із партнером рекомендується приділити більше уваги спільним справам. До кінця грудня є можливість досягти успіху у всіх сферах життя, але знадобиться максимальне зусилля. Ситуації кризового характеру можуть виникнути, і раніше отриманий досвід стане в нагоді при їх вирішенні.

Тигр

Що стосується Тигрів, останній тиждень 2023 року також буде насичений негативною енергією. Успіх та досягнення залежатимуть від зусиль та здатності зберігати почуття гумору у всіх життєвих ситуаціях. Важливо бути обережними у прийнятті важливих рішень та уникати обіцянок, які не можуть бути виконані. Необхідно докласти всіх зусиль для досягнення поставленої мети, при цьому не порушуючи межі інших людей.

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Кролик

У відносинах з партнером Кроликам рекомендується уникати брехні та нещирості, оскільки будь-який конфлікт, заснований на цьому, може призвести до розриву. Те саме стосується і відносин із родичами та друзями. У сфері праці варто звернутися за підтримкою до колег, оскільки цей період надає чудову можливість для зміцнення відносин із близькими. Однак важливо пам'ятати, що успіх потребує зусиль та активного внеску.

Дракон

Для Драконів кінець грудня 2023 року є періодом суперечливих подій. Їхнє життя може змінити напрямок, викликавши емоційну нестабільність та порушення важливих планів. Незважаючи на це, тиждень сприятливий як для любовних стосунків, так і для робочих питань. Рекомендується активна робота та спілкування. У коханні та бізнесі настав момент для сміливих кроків уперед.

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Змія

Зміям рекомендується бути обережними у словах та діях, оскільки невеликий конфлікт може перерости у серйозні проблеми, а невдачі на роботі можуть призвести до фінансових труднощів. Щоб уникнути негативних наслідків, важливо приділяти час самовдосконалення та точного виконання поставлених завдань.

Кінь

Згідно зі Східним гороскопом, наступний тиждень може виявитися складним, але сприятливим для Коней. Рекомендується проявляти активність, заводити нові знайомства та відвідувати нові місця. Інвестування грошей у розвиток бізнесу зараз може дати плоди в майбутньому. Для Коней важливим є не лише початок нового року, а й завершення поточного, тому активні дії важливі.

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Коза

Щодо Кіз, цей період відносно підходить для втілення та просування нових творчих ідей. Також цей час сприятливий для романтичних пригод та пошуку кохання. Рекомендується докласти максимум зусиль до роботи, оскільки це може призвести до швидких та позитивних результатів. Експерти радять вирішувати проблеми, що виникають негайно, не залишаючи їх на наступний рік.

Мавпа

Для Мавп останні сім днів 2023 року обіцяють бути неоднозначними. Часті зміни настрою можуть внести несподівані зміни до планів. Порада експертів у галузі Східного гороскопу полягає у вмінні адаптуватися до нових обставин і не допускати, щоб негативні емоції руйнували все, що було збудовано зусиллями у попередній час.

Півень

Людям, які народилися цього року, слід зосередити свою увагу або на коханні, або на справах, оскільки спроба зловити одразу двох зайців може бути невдалою. Особливо важливо у період з 25 по 31 грудня приділяти увагу навчанню чогось нового, оскільки набуті знання обов'язково стануть у нагоді в майбутньому. У відносинах з партнером рекомендується приділяти якнайбільше часу загальним справам.

Собака

Що стосується Собак, їм радять уникати участі у суперечках та підтримувати дистанцію у спілкуванні з неприємними людьми. У період з 25 по 31 число важливо уникати сварок із близькими, щоб не допустити образ чи розриву відносин. Критика тих, хто близький, недоцільна, і важливо виявляти увагу до почуттів інших, виявляючи максимальну щирість у спілкуванні.

Свиня

Свиням з 25 по 31 число надається можливість досягнення успіху в різних починаннях, але це вимагатиме достатньої праці. У сфері роботи вони можуть відкрито висловлювати свою думку, а в романтичних відносинах важливо виявляти максимальну щирість. Не варто боятися розумного ризику в роботі та бізнесі, і важливо докласти максимум зусиль для досягнення поставленої мети.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, які знаки будуть найщасливішими у 2024 році.

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