Втратили свій важливий капітал: експерт розповів, в чому головна проблема принца Гаррі та Меган Маркл

Схоже, останнім часом принц Гаррі не тільки постійно стає «жертвою автобуса» (людиною, яка відтягує на себе негатив від королівської сім'ї), а й просто чоловіком, якому тотально «не щастить».

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Тільки з останніх невдач — користувачі мережі безжально висміяли їхню святкову листівку та курортні знімки, а Меган розчарувала 4-річного сина своїм подарунком.

Були цього року й більш серйозні проблеми, наприклад, чутки про розлучення та скасування 20-мільйонної угоди зі Spotify. У результаті американське видання The Hollywood Reporter навіть включило пару до списку найбільших невдах 2023 року, назвавши їхній документальний фільм від Netflix й автобіографію Гаррі плаксивими, а подкаст Меган — інертним.

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Підбити підсумки року вирішили і журналісти Daily Mail. Вони поцікавилися у експерта з піару та поп-культури Ніка Еде, який колись працював з Меган, що стало найбільшим провалом Сассексів цього року.

На його думку, висновки року для Гаррі та Меган невтішні: через нескінченні драми та звинувачення зі скандальною парочкою вже просто бояться зв'язуватися.

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«Вони перебувають на небезпечній території. Можливо, вони ізолювали себе самі, тому що нікому не довіряють, але я думаю, їхні проблеми здебільшого пов'язані з тим, що люди не хочуть асоціюватися з ними, не хочуть, щоб їхні бренди були заплямовані», — зауважив експерт.

Щобільше, він упевнений: молодший син Чарльза III та його дружина втратили головний капітал, який тільки може бути у знаменитостей — довіру оточення.

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«Ніхто не знає, хто вони такі. У чому їхня суть? Критикувати королівську сім'ю чи таки займатися благодійністю? Тому що одне дуже відволікає від іншого», — задається він питанням.

«Вони не довели, що справді чогось варті. Не виграли „Оскар“ чи „Еммі“, не написали сценарій. Вони не зробили нічого, що виправдовувало б той рівень слави, на який вони розраховують. У цьому й полягає їхня головна проблема», — підсумував експерт.

І результати всього переліченого вже є: пожертвування до благодійного фонду Сассексів Archewell Foundation зменшилися майже на 11 мільйонів доларів порівняно з попереднім роком. Згідно з документами, поданими минулого тижня до податкових органів США, організація зафіксувала дефіцит у розмірі 674 485 доларів. Два мільйони, отримані від двох анонімних донорів, навіть не покрили витрати у розмірі 2,67 мільйона, які були витрачені на піар-кампанію фонду.

Так чутки про те, що Гаррі збирається повертатись до Британії, дійсно можуть стати реальністю.

Нагадаємо, нещодавно були оприлюднені листи королеви Єлизавети II, які додали нового виміру дискусії про від'їзд герцога та герцогині Сассекських та стосунки з королівською родиною.

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