Розкрито зміст таємного листа королеви Єлизавети II: він викриває Гаррі та Меган

Нещодавно оприлюднені листи покійної королеви Єлизавети II пролили нове світло на відхід принца Гаррі та Меган Маркл від виконання королівських обов'язків, що призвело до конфліктів у монаршій родині. Листи спростовують версію пари про те, що вони були змушені піти з міркувань безпеки.

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Як повідомляє The Telegraph, листи, представлені в суді, показують, що королева прагнула забезпечити подружжю ефективну безпеку, що суперечить твердженням пари про те, що вони були відрізані від королівської сім'ї. Суперечка почалася, коли принц Гаррі в заяві, зачитаній у суді, стверджував, що відчув себе «змушеним» покинути Велику Британію, оскільки його охорону, що фінансувалася державою, було скорочено. Сталося це після його рішення відійти від виконання обов'язків чинного члена королівської родини у 2020 році.

Однак листування між старшим помічником королеви та тодішнім секретарем кабінету міністрів показало, що королева наполягала на підтримці належного рівня безпеки для Сассекських.

У своїй автобіографії «Spare» принц Гаррі писав про своє відчайдушне бажання зберегти озброєну поліцейську охорону. За його словами, про це він повідомив родині, в тому числі монархині.

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Він описав ситуацію як «повну занедбаність». У світлі нових доказів ця картина зараз ставиться під сумнів.

Нагаждаємо, дебати посилилися і думки розділилися після рішення подружжя переїхати до Сполучених Штатів у березні 2020 року.

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Рішення Виконавчого комітету з питань королівських і високопоставлених осіб знизити рівень безпеки Гаррі було розкритиковано його юридичною командою за непрозорість і нездатність застосувати звичайний аналіз ризиків. Оприлюднення листів королеви додає нового виміру дискусії про від'їзд Сассекських та стосунки з королівською родиною.

Нагадаємо біограф Меган і Гаррі Омід Скоб нещодавно випустив книгу «Фінал», де розповів нові факти про британську королівську родину.

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