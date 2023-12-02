Принца Гаррі постійно «кидають під автобус»: королівський біограф розкрив, чи справді Вільям зраджував Кейт

Розмови про любовні пригоди принца Гаррі у молодості не дивують нікого, але про те, що й за Вільямом є подібний грішок, знають не всі.

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Британська монархія, як відомо, платить журналістам багатомільйонні суми, щоб ті не ганьбили репутацію королівської родини. Але інформація про зраду Вільяма дружині Кейт Міддлтон до мережі одного разу все ж таки потрапила.

Тепер же, завдяки гучним мемуарам Оміда Скобі, чутки про роман спадкоємця престолу знову набирають обертів.

Очікувана розлучниця однієї з найвідоміших пар — маркіза і колишня подруга принцеси Уельської Роуз Ханбері. У свій час вона з чоловіком жила неподалік Кейт та Вільяма.

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У 2019 році, коли принц нібито закрутив роман із сусідкою, майбутня королева розірвала з нею зв'язки. І це, до речі, єдина зачіпка.

Сам Скобі в інтерв'ю Entertainment Tonight заявив, що зрада Вільяма — це просто плітка, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Скобі згадав про ці чутки у своїй книзі, оскільки вважає їх важливими для опису королівської родини. При цьому він звертає увагу на те, як палац справляється з цими розмовами. На думку Скобі, Кейт та Вільям уже давно могли прокоментувати те, що трапилося, — відмовчуючись, вони роблять гірше за себе.

«На жаль, якщо не спростовувати чутки, вони можуть облетіти 20 кіл по всьому світу, перш ніж ви зважитеся на коментар. Винуватці пліток цього не зробили, тому розмови ніколи не зникнуть, навіть якщо немає підстав припускати, що вони правдиві», — заявив він.

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Автор мемуарів зазначив, що чутки про роман Вільяма та маркізи досі періодично з'являються у мережі. І він допускає, що для того, щоб вони зникали, монархи мають надійний спосіб втихомирити пліткарів — вони «кидають під автобус» принца Гаррі — переводять всю увагу на його вчинки.

Нещодавно, навіть король Чарльз III на людях назвав принца Гаррі дурнем.

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