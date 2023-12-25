Остання повня року: що не можна робити в цей день

Останній повний місяць 2023 року, який змінить долю двох знаків зодіаку, станеться в середу, 27 грудня. Він настане о 02:32 (за Києвом) у знаку Рак — Місяць буде у повній фазі свого циклу.

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Потрібно тримати емоції під контролем у цей період і не зриватися на рідних та близьких. Астрологи радять відкласти відвідування салонів краси, стрижки та інші процедури. Цього дня не рекомендується позичати гроші, а всі важливі справи радять перенести на інший день.

Також у повний місяць не рекомендовано:

- зачинати дітей,

- робити планові хірургічні операції (крім ургентних випадків),

- розпочинати лікування,

- робити стрижки та косметологічні процедури,

- приймати важливі рішення та підписувати контракти.

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Корисними в день повного місяця є медитація, повноцінний сон, відмова від алкоголю та важкої їжі. Краще віддати перевагу воді, овочам та фруктам, а також очистити інформаційне поле від негативу. Якщо у вас давно накипіло на душі, то цього дня у вас обов'язково знайдеться якийсь вдячний слухач, точніше ви самі його знайдете.

Поговоріть про свої проблеми з рідними, близькими, друзями чи просто знайомими. Розмови знімуть з вас вантаж і повернуть вас до гарного настрою.

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Також у повний місяць рекомендовані: повноцінний сон; фізичні навантаження, спорт, йога; медитації; водні процедури, сауна, лазня, хамам; дієта, легка їжа, фрукти, молочні продукти; відмова від важкої їжі, алкоголю.

Повний місяць у Раку 27 грудня, у знаку сили Місяця, активізує емоційну складову життя. Також, за рахунок зростання інтуїції, допомагає відкрити «двері» в нове, успішно завершивши старі справи. Найкраще, що можна зробити в цей період — приділити час сім'ї і чекати на свою «зоряну» годину.

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За словами астролога Марини Скаді, повний місяць у Раку акцентує увагу на внутрішніх відчуттях: світ сприймається почуттями, а не розумом. Люди стають більш вразливими, ранимими, зростає потреба в коханні. Проникливість, що загострилася, дозволяє зрозуміти те, що поки не проявлено, але вже впливає на розвиток тих чи інших життєвих ситуацій.

У повний місяць і найближчими днями після нього варто довіритися життєвому досвіду рідних і дорогих вам людей, прислухатися до свого внутрішнього голосу при ухваленні рішень. Щось зовсім нове втілювати в життя краще вже після молодика 11 січня 2024 року.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, які відчуватимуть фінансову удачу в останні дні року.

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