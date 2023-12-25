шойгу доповів путіну про взяття Мар'їнки, ЗСУ спростовують

У Донецькій області тривають запеклі бої. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що окупанти нібито захопили Мар'їнку і міністр оборони країни-агресорки сергій шойгу нібито доповів про це російському диктатору володимиру путіну.

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За словами диктатора, захопленням Мар'їнки російські окупанти відсувають від окупованого Донецька підрозділи ЗСУ.

Тим часом українські військові спростували повідомлення про те, що Мар'їнка захоплена. Оборона міста продовжується. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в етері телемарафону.

«Бої за Мар'їнку тривають, зараз наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно», — наголосив він.

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Генеральний штаб України у своєму вечірньому зведенні повідомив, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив три безуспішні атаки на позиції українських захисників.

«Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв про критичну ситуацію на Авдіївській ділянці фронту.

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