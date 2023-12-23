Росіяни не можуть припинити атаки, інакше опиняться в мішку, ЗСУ терміново потрібні резерви: Бутусов — про критичну ситуацію в Авдіївці

Військовий оглядач Юрій Бутусов, який раніше назвав бої за Авдіївку однією з визначальних битв війни, повідомив про критичну ситуацію на цій ділянці фронту.

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«Інформую щодо критичної ситуації з поповненням особовим складом підрозділів у Авдіівці.

Сьогодні розпорядженням командувача сухопутних військ О. Сирського до складу військ у Авдіівці зараховано поповнення.

Це сталось вперше за два місяці. Надана кількість людей недостатня для того, щоб закрити кількість вибувших по різних причинах, але це важливе зрушення.

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Авдіівка — це єдине українське місто, яке зараз безпосередньо атакує росія. Авдіівка — важливий вузол донецької агломераціі, його утримання дозволяє нам контролювати цілий рубіж у десятки кілометрів фронту, і втрата Авдіївки змусить наші війська відкотитись на значну відстань, і значно покращить оперативне становище окупантів на Донбасі, перетворить Покровськ, Курахово та Мирноград у фронтові міста. Саме тому росіяни кидають усі резерви на захоплення Авдіівки.

Російська армія не може припинити атаки, інакше в тому мішку, в який влізли атакуючі російські підрозділи, вони будуть швидко перебиті та відкотяться назад, звідки починали штурм у жовтні.

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Для украінськоі армії Авдіівка — це найкраще місце для того, щоб за умов тактичноі переваги перебити максимальну кількість російських резервів. Тут розмін по втратах на нашу користь у кілька разів, завдяки тому, що наша оборона спирається на міську забудову та панівні висоти.

Краще вчасно посилити оборону кількома батальйонами, ніж потім затикати дири у полях кількома бригадами.

Сподіваюсь, що усі гілки українського військового командування негайно знайдуть поповнення для військ на авдіівському напрямку. Оборона Авдіівки — це стратегічний успіх сил оборони України, і ми маємо перемогти у цій битві", — написав він у Facebook.

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Фото зі сторінки Юрія Бутусова у соцмережах

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