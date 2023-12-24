Вісімсот окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин: в Генштабі назвали втрати росії за добу

Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

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На фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Наші воїни також відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

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На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.



Українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

Втрати ворога:

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч проти 24 грудня окупанти атакували Україну «шахедами». Всього було запущено 15 дронів. В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів».

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