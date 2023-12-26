«Двійка пентаклів» та «Двійка мечів»: що обіцяють карти Таро всім знакам Зодіаку на тиждень з 25 до 31 грудня

Відома астрологиня Анжела Перл, яка вважає, що останній вівторок року, 26 грудня, протікатиме під впливом позитивних тенденцій, у своїх прогнозах досить часто користується картами Таро.

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Адже система передбачень Таро вже досить тривалий час допомагає людям знаходити вірні рішення у самих складних ситуаціях. На прохання редакції сайту ТСН тарологи склали гороскоп на новий тиждень.

При цьому дізнавалися долю не представників конкретного знаку, а тенденцію, яка буде переважати для більшості українців.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

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Карта тижня — «Двійка пентаклів»

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Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з усмішкою, і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, отже, і в самих собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

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Ця карта розповідає про прямодійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму, активне розв'язання проблем, об'єктивний погляд на світ, завищені вимоги, справедливу думку, патріархальні цінності, гнучкість і обережність, інтелектуальні властивості.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня «Двійка мечів»

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня «Сімка жезлів»

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, мету та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати «Ні!». Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на бій з ними, і внутрішня чесність допоможе вам одержати перемогу. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Нагадаємо, що раніше Анжела Перл склала свій «офіційний» гороскоп на 2024 рік для всіх знаків зодіаку.

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