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Майже півсотні «Шахедів» атакували вночі різні регіони України: усі збити ППО не вдалося (фото, відео)

8:18 27 грудня 2023
ППО ЗСУ

Вночі росіяни знов завдали масованого удару з повітря по Україні, застосувавши дрони-камікадзе.

Як повідомляє командування Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти 27 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із двох напрямків: Балаклава — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ — Краснодарський край (рф). Було зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня пд 03:50 27 грудня.

Сили оброни України знищили 32 ворожі ударні БпЛА противника. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА впали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

В Силах оборони півдня уточнили, що 17 дронів-камікадзе були збиті на Одещині, 3 — на Миколаївщині і ще 2 — на Вінниччині.

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«Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.
Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється. На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано», — повідомляють військові.

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На жаль, одна людина загинула, троє отримали поранення, у тому числі й 17-річний підліток.

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А напередодні увечорі масованого обстрілу зазнав Херсон, де ворог завдав удару по залізничному вокзалу, де на евакуаційний потяг очікували близько 140 пасажирів. Як повідомляють в МВС, поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей — всіх вдалося вивести в безпечні місця.

«Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надали медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого, — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загиблий — 29-річний лейтенант поліції Ігор Місюня. Службу в правоохоронних органах він розпочав у 2017 році у місті Долинській. У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей.

Фото МВС

Ще двоє поліцейських отримали осколкові поранення.

В «Укрзалізниці» повідомили, що пошкоджено вокзал і рухомий склад. Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва автобусами, звідки їх доправили потягом до Києва. Вони прибули в столицю сьогодні вранці. 27 грудня рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона, попередньо, прямуватимуть до Миколаєва.

Напередодні Херсонщина тривалий час знаходилася під ворожими обстрілами — росіяни застосовували різні види озброєнь. Місцева влада повідомляла про поранених и трьох загиблих.

Фото МВС

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