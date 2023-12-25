На Святвечір ворог майже сім годин атакував південь України десятками дронів: 22 «Шахеда» збито

У Святвечір перед Різдвом російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, ворог атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава — Крим та двома авіаційними ракетами. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України загалом було знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

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Ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві були знищені.

В Силах оборони півдня уточнили, що після ракетної атаки понад шість з половиною годин тривала дронова атака, під час якої у південних регіонах було збито 22 ударні БпЛА типу «Shahed-136»: 17 на Одещині, три на Херсонщині, по одному на Миколаївщині та Кіровоградщині.

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«Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти. Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», — зазначили в Силах оборони півдня та додали, що у Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання — в складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували.

На Дніпропетровщині в районі Павлограда уламками дрона-камікадзе були пошкоджені господарське приміщення та навантажувач зерна, а під Дніпром дрон упав на територію підприємства, яка не працювало. Виникла пожежа.

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Під час ракетної атаки Одещини в мережі почали з`являтися повідомлення, що ППО могла збити Су-30, який завдав ракетного удару. Командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що на Одеському напрямку велася бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі, але додавав, що вивчаються матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні. У той же час було підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34.

А вже ранком у понеділок, 25 грудня, стало відомо, що літак таки був збитий — інформація про два ліквідовані ворожі літаки з`явилася в інфографіці Генштаба ЗСУ. Су-34 був знищений на Донеччині, на Маріупольському напрямку, а Су-30СМ, який завдавав ракетні удари по Одещині, — над акваторією Чорного моря.

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Фото Генштаба

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30. Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника», — зазначили в Генштабі.

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Протягом доби, що минула, ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, на Херсонщині.

На фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 5 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують здійснювати заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.

Нагадаємо, що німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніко Ланге, коментуючи ситуацію в Україні, заявляв, що ЗСУ зосереджуються не стілки на утриманні позицій, як в Бахмуті, скільки на виснаженні російської армії.

А військовий експерт Роман Світан вважає, що на сьогодні єдиним перспективним напрямок фронту є лівий берег Дніпра, де ЗСУ захопили плацдарм та утримують його.

Фото Сил оборони півдня

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